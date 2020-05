WhatsApp: cómo ocultar fotos privadas de la mirada de ‘cotillas’

WhatsApp permite ocultar fotos privadas de la mirada de ‘cotillas’.

Es común que todos tengan un amigo que se caracteriza por enviar una fotografía o vídeo fuera de lugar. Esos que, al abrirlos, generan un momento muy incómodo en la oficina u otro lugar poco idóneo.

La aplicación de mensajería cuenta con una solución para evitar pasar vergüenza.

Para lograrlo, hay que desactivar algunas funciones que vienen por defecto y que, en muchas ocasiones, se pasan por alto.

Se trata de evitar la descarga de archivos en la «app», con lo que se impedirá que aparezcan contenidos poco apropiados en un momento dado.

Cómo activarlo

Tan solo hay que entrar en el apartado de «Configuración» que se encuentra disponible en la parte derecha en el menú de navegación.

Una vez dentro, hay que dirigirse a «Datos y almacenamiento», donde los usuarios se encontrarán con algunas opciones sobre el uso de datos del teléfono móvil.

La idea es entrar en cada una de las categorías (Fotos, Audio, Vídeo y Documentos) que hacen referencia a las descargas automáticas de distintos archivos y activar la opción «Nunca».

En teoría se trata de una función para ahorrar datos móviles, pero completada esta tarea, todo el material recibido (excepto los mensajes) habrá que darle «permiso» para su descarga.

Es decir, aparecerá por ejemplo una captura desenfocada en forma de previsualización de un vídeo que te hayan mandado.

Esto no quiere decir que no puedas verlo: pulsándolo podrás acceder a su contenido. Es una medida que, sin embargo, no se aplica a la versión para navegadores web de escritorio WhatsApp Web.