‘Kara Water’ crea un artefacto revolucionario que convierte el aire en agua potable

No es barato, pero el resultado abre una enorme avenida hacia la esperanza, cuando más arrecian las sombrías profecías de los apóstoles del apocalipsis climático.

La compañía Kara Water con sede en Nueva York (EE.UU.) ha creado un dispensador que convierte el aire que nos rodea en agua potable, pudiendo generar hasta 10 litros al día.

«Crecí en un pueblo donde hubo bacterias en el pozo durante 10 años y eso realmente afectó a la salud de mi familia», relata Cody Soodeen, director ejecutivo de la empresa.

Esa experiencia lo inspiró para diseñar el dispositivo, denominado Kara Pure, con el objetivo de «proveer agua potable a las personas que realmente la necesitan en el mundo».

