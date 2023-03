El Ayuntamiento de Madrid lanza ‘El Tardeo de Madrid In Game’

Madrid In Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, pone en marcha ‘El Tardeo’ con Madrid Game Cluster, un proyecto que nace con el objetivo de generar sinergias en el sector y dar visibilidad al ecosistema mediante una serie de encuentros gratuitos y abiertos para profesionales y la comunidad de videojuegos madrileña.

Estos encuentros tendrán lugar el último miércoles de cada mes en el Experience Center del Campus del Videojuego de Madrid in Game. Cada tardeo tendrá una temática central y contará con la presencia de diferentes conferenciantes de referencia del sector, generando, así, una oportunidad única de crear comunidad gracias a las actividades, mesas redondas y networking que se organizará en cada sesión.

El debut del ‘Tardeo de Madrid In Game’ será el próximo miércoles 29 de marzo a las 18:00. La primera parte del evento, de 45 minutos de duración, estará dedicado a la empresa madrileña Mercury Steam y su trayectoria hasta convertirse en una de las desarrolladoras líderes de la industria.

Nos acompañará Enric Álvarez, copropietario del estudio tras videojuegos como Clive Baker’s Jericho, la saga Castlevania: Lords of Shadow, Raiders of the Broken Planet o el resurgir 2D de la saga Metroid en Nintendo 3DS y Nintendo Switch con Metroid: Samus Returns y Metroid Dread. La segunda parte del evento se centrará en el networking y el contacto entre profesionales y usuarios de videojuegos con el objetivo de buscar sinergias, fortalecer la red de contactos y originar nuevas oportunidades de negocio.

Las entradas para ‘El Tardeo de Madrid In Game’ son limitadas y ya están disponibles para profesionales y particulares. La organización ha habilitado un enlace para que los interesados puedan inscribirse en el evento, que nace con el objetivo de convertirse en una cita mensual ineludible en el ecosistema de empresas de la capital.

Madrid In Game

Madrid In Game surge como una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid y acompaña a las diferentes acciones centradas en promover la industria del videojuego y la gamificación en la capital para convertirla, así, en referente mundial del sector.

Madrid entra en el juego para seguir potenciando la capacidad innovadora de la ciudad, de sus profesionales y ciudadanos a través de dos pilares estratégicos: Madrid Game Clúster, que une a todo el ecosistema de empresas y centros de formación del sector, y el Campus del Videojuego, que cuenta con una incubadora-aceleradora de proyectos, un centro de alto rendimiento de Esports y un pabellón de experiencias.