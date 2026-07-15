Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Un juego que es más que un remake

Los amantes de los piratas están de enhorabuena porque Ubisoft acaba de lanzar Assassin’s Creed Black Flag Resynced. El desarrollo ha sido liderado por los equipos de Ubisoft Singapur, este título llega como una de las remasterizaciones más esperadas y aterriza con la firme intención de coronarse como la experiencia pirata definitiva. Con más profundidad y siendo más que un remake, este juego es un nuevo triunfo de la saga de asesinos.

La gran novedad tecnológica que introduce este Black Flag es la implementación de un remozado motor gráfico que exprime los sistemas de iluminación global actuales. Esto se nota en un oleaje mucho más dinámico y realista, un aspecto técnico absolutamente clave en el desarrollo visual. Además puedes elegir entre el rendimiento o la fidelidad gráfica, bajando de 60 a 30 fps dependiendo de lo que quieras, más detalles o más fluidez.

Pero algo que nos ha gustado mucho es que dentro de que este Black Flag entra dentro de la franquicia clásica, se han implementado muchos de los sistemas de la saga actual. Por ejemplo el combate es una mezcla entre lo clásico machacabotones y el más actual combate con parrys, la investigación y resalto de objetos importantes en pantalla. Pero mezclado con la creciente importancia del Parkour o las batallas navales que se han conservado del original.

Black Flag nos lleva a la Edad de Oro de los Piratas

La auténtica joya de la corona a nivel de inmersión es el códice, una espectacular base de datos que ampliará la información en Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Da gusto conocer más detalles reales de La Habana o Nassau, verificar datos de personajes históricos reales y recrear los mitos de Barbanegra o el Capitán Kidd. Es una herramienta de divulgación histórica soberbia de este Black Flag.

En cuanto a la historia, la narrativa clásica se topa con unos añadidos de la campaña que ahonda en la historia original. Ahora jugaremos un interesante prólogo y misiones expandidas para profundizar en el Modo Historia del videojuego. Encarnaremos al capitán pirata Edward Kenway. Con él, viviremos una epopeya lineal con secuencias cinemáticas retocadas que expanden notablemente el trasfondo dramático que tanto nos gusta en Black Flag.

Aunque el argumento principal mantiene la estructura que ya conocemos, la relación personal con los aliados de la tripulación y los asesinos locales se siente más profunda gracias a diálogos rescatados. Tras completar cada secuencia, podemos saltar libremente al mundo abierto de Assassin’s Creed Black Flag Resynced, interactuando con contratos de asesino y abordajes. También se han expandido las misiones secundarias que le dan más profundidad al juego.

Lucha, saquea y navega en este remake

Pero no todo son buenas noticias, el sistema de gestión de recursos puede ser algo monótono. El bucle de juego básico nos obliga a saquear constantemente convoyes marinos para conseguir metal y madera. Con esto podremos conseguir mejoras para nuestro barco de Black Flag. Que a la larga se agradecerá de cara los combates, pero que quizás puede pecar de ser repetitivo.

A nivel gráfico, como comentábamos antes, estamos ante un portento de la nueva generación. Se nota que esto no es un remake hecho rápido y con prisas. Ubisoft se lo ha tomado muy en serio para actualizar un juego de hace 12 años y parezca que es un juego de hoy. Y es que con todos los cambios, es más que un remake. Destacar el doblaje al castellano con voces de muy alta calidad.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced es un juego que llega en un momento perfecto para ser el juego del verano. Si te gustan los piratas y no conocías al Capitán Kenway, es tu oportunidad. Si lo jugaste en su día, también aporta mucho más a lo ya conocido. Pero sobre todo es un título que demuestra que la franquicia de Assassin’s está más viva que nunca, más mimada y que es uno de las sagas más importantes de la marca francesa. Recomendado 100%.