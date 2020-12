Lin Qi, el magnate chino de los videojuegos, ha muerto envenenado por un colega

El asesino de Lin Qi estaba al lado y ejercía de colega y buen amigo.

El magnate de los videojuegos murió en la noche de Navidad de este 2020, tras permanecer hospitalizado una semana tras ser envenenado, por uno de sus colegas más estrechos.

El director ejecutivo de Yoozoo Group -una de las empresas más importantes de la industria- tenía, además, un megaproyecto en Netflix del cual era uno de los principales productores.

Yoozoo Group había adquirido los derechos de la trilogía china de ciencia ficción The Three Body Problem en 2015. Netflix anunció en septiembre que adaptaría los libros en una serie en inglés con los creadores de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss.

El guionista de televisión Alexander Woo también estaba listo para escribir y producir la serie, según Variety. Lin también participó como productor ejecutivo en el proyecto.

Lin -cuya fortuna supera a los 2.200 millones de dólares- se enfermó la semana pasada y fue hospitalizado el 16 de diciembre.

El empresario apenas podía caminar y tenía síntomas de una “enfermedad aguda”.

El fundador de la compañía dedicada al entretenimiento fue llevado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos para recibir tratamiento, donde tuvo que ser resucitado después de que su corazón se detuviera.

La revista China Economic Weekly -vinculada al People’s Daily, portavoz del gobernante Partido Comunista Chino (PCC)- dijo que se sospecha que Xu Yao envenenó a Lin debido a “disputas laborales” que resultaron en la reducción del salario del primero. Es posible que haya administrado el veneno a través de medicamentos, agregó la edición.

Lin llegó al hospital el 16 de diciembre y apenas podía caminar con una “expresión muy dolorosa de enfermedad aguda” en el rostro, dijo un médico apellidado Zhou y citado por varios medios.

Fue trasladado a un segundo hospital, pero ya parecía mostrar signos de muerte cerebral el 17 de diciembre, aunque aún no se había hecho un diagnóstico formal, agregó.

Al parecer, Xu habría colocado el veneno en la comida de Lin, provocándole la posterior y lenta muerte.

Un médico que atendió a la víctima -citado por otros medios locales- señaló que el ejecutivo había comido arándanos el día en que se enfermó.

El profesional de la salud especuló que, basándose en sus síntomas, Lin pudo haber encontrado una neurotoxina como la tetrodotoxina mortal, que se encuentra en el pez globo.

En cambio, otros dos medios aseguraron en que el CEO de Yoozoo pudo haber sido alcanzado con un cóctel de diferentes venenos, según reprodujo la revista Variety.

Otros sugieren que pudo haber sido asesinado por un té fermentado.

La compañía mostró su consternación sobre el asesinato y publicó un comunicado en sus redes sociales.

La despedida fue bastante poética:

“Viste a través de lo que era imperfecto pero aún creías en la belleza; encontraste crueldad pero todavía creías en la bondad. Juntos continuaremos siendo amables, continuaremos creyendo en la belleza y continuaremos luchando contra todo lo que es cruel“.

Lin fundó Yoozoo en 2009 y había acumulado un patrimonio neto de unos 2.200 millones de dólares.

Era el mayor accionista de la compañía, con el 23,99% de los títulos, frente al 34,8% que tenía en julio de 2019.

Entre enero y abril de este año, Lin redujo sus participaciones en Yoozoo ocho veces para cobrar 41,3 millones de dólares, según el medio chino AI Finance and Economics.