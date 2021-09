Twitter se inhibe con el facineroso que amenaza con «pegar una pedrada» a Ayuso

¡Qué prisa se dieron en Twitter para bloquear, por una simple foto, la cuenta taurina de El Mundo!

Sin embargo, para otras cuestiones más graves como la amenaza física, los responsables de la red social del estornino se ponen de perfil.

Sin ir más lejos, un facineroso de esos que tanto abundan por Internet quiso tener su ‘momento de gloria’ en este espacio con una clara y directa amenaza contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El personaje en cuestión, @AlexCastleZ, escribió el siguiente mensaje sobre el masivo y cálido recibimiento a la política madrileña en la Universidad San Pablo CEU:

Obviamente, el tuit comenzó a correr como la pólvora.

Pero lejos de que los responsables de la red social procedieran, en primer lugar, a bloquearle la cuenta o incluso a cerrársela, amén de otras acciones ulteriores, esta sigue activa.

Eso sí, el elemento en cuestión ha optado por proteger su perfil en Twitter.

Dicho de otra manera, solo quienes fuesen sus seguidores hasta el 16 de septiembre de 2021 pueden ver sus mensajes.

Pero esa medida de protección no le ha servido de mucho ya que la cuenta de Los Mejores Zasca ha capturado el tuit en cuestión:

Twitter no siempre muestra la misma galbana a la hora de proceder al cierre o bloqueo de cuenta.

El 9 de septiembre de 2021 los compañeros de la sección taurina de El Mundo, como contaba en Periodista Digital Roberto Marbán, veían como su perfil en la red social era bloqueado.

¿El motivo? Porque había una fotografía del torero Morante de la Puebla toreando a la verónica, según denunciaba su jefe de sección, el periodista Vicente Zabala de la Serna:

Hasta que no se ha quitado la imagen no he podido seguir trabajando. Es una persecución intolerable.