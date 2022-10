5 claves para tener una buena conexión a Internet

Una buena conexión a Internet es fundamental para realizar muchas de las actividades de nuestro día a día. La red se encarga de poner en nuestras manos contenidos y facilitar nuestras comunicaciones en el trabajo, los estudios y forma gran parte de nuestro ocio ofreciéndonos la posibilidad de acceder a nuestras redes sociales, realizar videollamadas o ver contenido audiovisual en plataformas de streaming.

De forma casi automática, contamos con Internet en nuestra vida cotidiana y no disponer de una buena conexión a la red puede entorpecer y ralentizar nuestro ritmo de vida. Es por ello que, a pesar de que gran parte de la población cuente con Internet en sus oficinas y hogares, la realidad es que no todos conocen la importancia de contar con una buena conexión en nuestros dispositivos.

Si estás interesado en navegar de la manera más rápida posible, o quieres saber más sobre la importancia que tiene la conexión a Internet a la hora de disfrutar de la red de manera adecuada, a continuación desglosaremos algunos detalles para entender por qué necesitamos una buena conexión a internet y cómo conseguirla.

Quiero una buena conexión a Internet, ¿por dónde empiezo?

1. Contratar una buena tarifa de Internet

Probablemente no sea la primera vez que has sufrido problemas de conexión. Si conoces de buena mano esa desagradable sensación de estar viendo una película o vídeo y que tu dispositivo quede en pausa, o no consigues acceder a la página deseada adecuadamente, esta es una señal para que cambies de tarifa de Internet. Cuando estos problemas ocurren, los contenidos tardan en cargarse más de lo habitual, las descargas no se realizan de manera eficaz y nos da paciencia poco a poco se va deteriorando.

Es por ello que contar con una buena tarifa de Internet en nuestro hogar o nuestro local de trabajo es de vital importancia para nuestro ritmo de vida y el mantenimiento de nuestra concentración. Sin embargo, dar con una tarifa adecuada para nosotros y nuestras necesidades es un problema recurrente hoy en día, debido a la gran oferta de tarifas disponibles en el mercado.

Para hacer frente a esta situación nacen los compradores de tarifas. El comparador de tarifas de internet se encarga de analizar las prestaciones de aquellas compañías y ofrecer al cliente las mejores tarifas, generalmente comparando también fibra, móvil y TV.

2. Disponer de un buen router

De nada sirve contratar una buena tarifa si nuestra vivienda no cuenta con un buen router. Este elemento es el encargado de la velocidad y calidad del Internet disponible en nuestros dispositivos por cable o inalámbricos. Por lo tanto, no es necesario aclarar que contar con un router obsoleto o deteriorado por el paso de los años será un error en nuestro intento de gozar de un buen internet.

Por otro lado, si quieres aumentar la calidad y velocidad de tu señal, es interesante conocer que una buena posición del router marcará un antes y un después a la hora de navegar por la red. En otras palabras, debemos mantener el router alejado de obstáculos y de fuentes interferencias que puedan afectar con el alcance de la conexión y la calidad de nuestro Internet.

3. Recuento de dispositivos

Si bien la combinación de un buen router y una buena tarifa garantiza una navegación excelente, no hay que olvidar que el abuso de los dispositivos también puede entorpecer nuestra conexión. Para asegurar una buena experiencia por la red, debemos ser conscientes de que, en muchas de las viviendas y oficinas, la existencia de móviles, tablets, ordenadores y otros dispositivos, pueden alterar el alcance y la velocidad de nuestro Internet.

Por ello, especialistas, recomiendan hacer recuento de los dispositivos conectados y desconectar aquellos en desuso para mejorar la calidad de la conexión.

4. Contar con amplificadores

Si tu vivienda es una de las anteriores y dispones de una gran cantidad de dispositivos en el hogar pero no quieres renunciar a ellos, un amplificador será tu mejor aliado. Conocido como aquel dispositivo encargado de aumentar las señales existentes y de amplificar la potencia, los amplificadores son un auténtico best seller en tiendas de electrónica y tecnología. Asimismo, este recurso es uno de los favoritos para aquellos que quieren mantener la mejor velocidad posible en toda la superficie de su vivienda, sin importar la habitación en la que se encuentre y su alcance.

5. Comprobar prestaciones con un test de velocidad

En muchas ocasiones, las compañías de teléfonos agrupan sus ofertas en fibra, móvil y televisión. Sin embargo, puede ocurrir que nuestro Wi-Fi vaya lento y que no aporte lo contratado previamente. Por este motivo, en muchas ocasiones, utilizar un test de velocidad puede marcar un antes y un después en la conexión de nuestro hogar oficina. Gracias a estas pruebas de conexión podremos comparar la velocidad que nos llega respecto a la contratada con la compañía y evitar malentendidos entre la empresa y nuestra factura.