Cómo obtener la aplicación ACMarket para descargar aplicaciones y juegos de Android

Los usuarios de Android tienen una gran tienda de aplicaciones, con millones de aplicaciones y juegos para descargar, pero, lamentablemente, Play Store no tiene todo lo que todos los usuarios quieren. Esto se debe a que las estrictas reglas de Google sobre la selección de aplicaciones y las restricciones geográficas significan que no todas las aplicaciones ingresan a la tienda y que no todos los usuarios pueden usar todas las aplicaciones. Donde antes eso hubiera sido un problema para algunos usuarios, ahora tienen una alternativa en forma de ACMarket, una tienda de aplicaciones gratuita y no oficial donde pueden obtener fácilmente las aplicaciones y los juegos que realmente desean

¿Cómo descargar ACMarket?

ACMarket es un rival de la tienda oficial y, para descargarlo, debes instalar el archivo APK en tu dispositivo. A continuación, te indicamos cómo hacerlo:

Lo primero es lo primero, debes permitir que la aplicación se instale, así que abre Configuración > Seguridad (o Privacidad) y habilita la opción Fuentes desconocidas. Ahora, usando tu navegador, abre ac-market.org y descarga el archivo APK. Busca tu ubicación de descargas y haz clic dos veces en el archivo. Sigue las instrucciones en pantalla para instalarlo y espera – el ícono de la aplicación ACMarket está en tu pantalla de inicio cuando todo esté listo.

¿Cómo utilizar ACMarket?

ACMarket es uno de los instaladores de aplicaciones más fáciles de usar:

Inicia ACMarket desde tu pantalla de inicio Elige una categoría de aplicación. Busca una aplicación o un juego para descargar y haz clic. Haz clic en OBTENER y espera a que se descargue la aplicación – cuando el icono esté en la pantalla de inicio, la instalación habrá finalizado.

Características de la aplicación ACMarket

ACMarket ofrece a los usuarios todas estas funciones interesantes:

Gratis – ACMarket es completamente gratuito, junto con todo el contenido

ACMarket es completamente gratuito, junto con todo el contenido Fácil de usar – fácil de usar y de descargar aplicaciones

fácil de usar y de descargar aplicaciones Organizado – Todo el contenido se ha clasificado en categorías, como aplicaciones de tendencia, aplicaciones principales, aplicaciones más recientes, retocadas, modificadas, etc., lo que te permite encontrar fácilmente tus aplicaciones o juegos.

Todo el contenido se ha clasificado en categorías, como aplicaciones de tendencia, aplicaciones principales, aplicaciones más recientes, retocadas, modificadas, etc., lo que te permite encontrar fácilmente tus aplicaciones o juegos. Sin restricciones geográficas – cualquier aplicación o juego está disponible para cualquier usuario, sin importar en qué parte del mundo se encuentre.

cualquier aplicación o juego está disponible para cualquier usuario, sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Sin anuncios– ninguno de los anuncios que se encuentran en muchas aplicaciones gratuitas y no es necesario completar encuestas para descargar nada

ninguno de los anuncios que se encuentran en muchas aplicaciones gratuitas y no es necesario completar encuestas para descargar nada Actualizaciones periódicas – para agregar contenido, mejorar la tienda, corregir errores y mucho más – deben instalarse para garantizar tu seguridad y experiencia de usuario

para agregar contenido, mejorar la tienda, corregir errores y mucho más – deben instalarse para garantizar tu seguridad y experiencia de usuario Completamente segura– cualquier problema se soluciona de inmediato y todas las aplicaciones se comprueban en busca de virus y vulnerabilidades antes de ingresar a la tienda – las aplicaciones fallidas se rechazan. El cifrado SSL agrega una capa adicional de protección, pero todo esto depende de que uses el enlace oficial para instalar la tienda e instalar las actualizaciones.

cualquier problema se soluciona de inmediato y todas las aplicaciones se comprueban en busca de virus y vulnerabilidades antes de ingresar a la tienda – las aplicaciones fallidas se rechazan. El cifrado SSL agrega una capa adicional de protección, pero todo esto depende de que uses el enlace oficial para instalar la tienda e instalar las actualizaciones. Descargas de alta velocidad– descargas a la velocidad más rápida de cualquier tienda de aplicaciones, incluida la oficial

descargas a la velocidad más rápida de cualquier tienda de aplicaciones, incluida la oficial Servicio al cliente 24/7 – el equipo de asistencia está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que garantiza que tus consultas sean respondidas independientemente de la hora o el lugar donde te encuentres.

Preguntas frecuentes

Dado que nos hacen muchas preguntas sobre ACMarket, decidimos brindarte las respuestas a las más comunes.

¿Funcionará ACMarket en iOS?

No. ACMarket es una tienda solo para Android y los desarrolladores no planean ponerla a disposición de ninguna otra plataforma móvil. Existen tiendas alternativas para usuarios de iOS que ofrecen una experiencia similar.

¿Y en mi PC con Windows o Mac?

Sí, puedes usarlo en esos. Aunque no hay soporte oficial para estas plataformas, descargar un emulador de Android, como BlueStacks o Nox, te permitirá instalar el archivo APK de ACMarket en tu escritorio.

ACMarket ha dejado de funcionar – ¿Cómo puedo solucionar este problema?

Hay tres razones principales por las que esto sucede: preferencias de aplicación incorrectas, la memoria caché debe borrarse o las fuentes desconocidas no estaban habilitadas. Estas son las correcciones:

Método 1: restablecer las preferencias de la aplicación

La mayoría de los usuarios encuentran que esta es la causa principal, y esto les soluciona el problema:

Abre Configuración> Aplicaciones (o Administrador de aplicaciones) Haz clic en la opción Todas las aplicaciones y luego en Restablecer preferencias de la aplicación Haz clic en Restablecer Ahora en el mensaje de confirmación

Vuelve a probar la tienda de aplicaciones. Ahora debería funcionar, pero si no lo hace, continúa con el siguiente método:

Método 2: borrar el caché y los datos del instalador del paquete

Abre Configuración> Aplicaciones (o Administrador de aplicaciones) Haz clic en la opción Aplicaciones del sistema y luego en el Instalador de paquetes Haz clic en Borrar datos y Borrar caché – si usas Android 6 Marshmallow, estas opciones están en Almacenamiento.

Si ACMarket aún no funciona, prueba el último método.

Método 3: habilitar fuentes desconocidas

Abre Configuración y ve a Seguridad (o Privacidad) Habilita las fuentes desconocidas y vuele a intentar ACMarket

Si aún no funciona, elimina ACMarket y vuelve a instalarlo, asegurándote de que esta opción se mantenga habilitada.

Con ACMarket disponible de forma tan gratuita, los usuarios de Android ahora tienen una selección mucho mayor de aplicaciones y juegos para descargar. Es seguro de usar, es legal y también es gratis. Únete a millones de personas que han hecho de ACMarket su tienda de aplicaciones principal.