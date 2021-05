Cómo instalar y usar la aplicación AppCake en iPhone

AppCake es un nombre conocido por la mayoría de jailbreakers, dado que solía ser una de las aplicaciones de Cydia más populares de todos los tiempos. Ahora está disponible para cualquier usuario de iOS, independientemente de si tiene un jailbreak o no, y es una forma completamente gratuita de instalar aplicaciones y juegos de terceros.

¿Qué es AppCake?

AppCake fue desarrollado por iPhoneCake y lanzado en 2008 por iPASTORE. Ofrece una de las formas más fáciles de instalar archivos IPA en un iPhone o iPad, archivos que Apple no firmará ni permitirá en su tienda porque no cumplen con sus estrictas políticas. AppCake está repleto de una gran variedad de aplicaciones y juegos preinstalados, pero también proporciona una forma de cargar archivos que descargas de Internet.

¿Cómo instalar AppCake?

En primer lugar, si bien un jailbreak NO es un requisito previo para instalar AppCake, aún puedes ejecutar la tienda de aplicaciones a través de Cydia si así lo deseas.

En segundo lugar, AppCake no es oficial y, como tal, no puedes instalarlo a través del app store de iOS. Dicho esto, no es difícil tenerlo en tu dispositivo, pero hay un par de cosas que debes tener en cuenta. Tu iPhone o iPad debe tener iOS 8 o superior – AppCake ahora es compatible con iOS 14. La aplicación está construida con certificados empresariales caducados, y existe el riesgo de que Apple los revoque, provocando que la aplicación AppCake se bloquee. Puedes usar una aplicación anti-revocación en tu dispositivo para evitar que esto suceda.

Así es como instalas AppCake en tu dispositivo:

Abre el navegador Safari y ve a la página de descarga de AppCake vinculada. Haz clic en el enlace del perfil de configuración y luego en Instalar en el mensaje de confirmación emergente Dirígete a la pantalla de inicio y espera – AppCake estará allí cuando finalice la instalación

El error del desarrollador no confiable

Debido a que estás utilizando una aplicación no oficial, es posible que veas un error de desarrollador no confiable cuando hagas clic en el ícono de la aplicación por primera vez. Esto solo te dice que Apple no puede verificar al desarrollador, pero tu si puedes – aquí te explicamos cómo solucionarlo.

Anota el nombre del desarrollador en el mensaje de error y haz clic en Cancelar Abre la aplicación Configuración y dirígete a General. Haz clic en Perfiles y luego en el nombre del desarrollador en la lista. Haz clic en el botón Confiar o Verificar y cierra la Configuración.

AppCake ahora está listo para que lo uses.

¿Cómo utilizar AppCake?

Hay dos formas de instalar aplicaciones en AppCake:

Método 1: Aplicaciones Preinstaladas

Abre la tienda de aplicaciones. Busca una aplicación o modifícala para descargarla y haz clic en ella. Sigue las instrucciones en la pantalla para instalarla

Es posible que debas seguir los pasos para desarrollador no confiable cuando intentes utilizar la aplicación.

Método 2: Archivos IPA externos

Abre el navegador Safari y descarga un archivo IPA en tu dispositivo, utilizando solo una fuente segura Envía el archivo a AppCake y luego abre AppCake. Dirígete a la carpeta del explorador de archivos y haz clic en el archivo Se firmará e instalará en tu dispositivo

¿Puedo usar AppCake sin Jailbreak?

Absolutamente. Aunque AppCake solía ser una aplicación exclusiva de Cydia, los desarrolladores la han puesto a disposición de todos los usuarios, independientemente de si tienen un dispositivo con jailbreak o no. De hecho, AppCake te ofrece una forma segura de hacer jailbreak a tu dispositivo si lo deseas, ya que ofrece algunas de las utilidades de jailbreak recientes más populares.

Características de AppCake

Es justo decir que AppCake es uno de los instaladores de aplicaciones más completos. Como muchos otros, ofrece miles de aplicaciones y juegos para descargar, pero también te brinda una manera fácil de descargar archivos externos. Es completamente gratis y no necesitas usar un jailbreak. Además de eso, es legal y seguro de usar. Pero los desarrolladores fueron un paso más allá e incluyeron algunas características interesantes adicionales:

Administrador de archivos – supervisa el progreso de tu descarga y administra todos tus archivos

supervisa el progreso de tu descarga y administra todos tus archivos Servidor web – accede a tus aplicaciones a través de tu dispositivo o un navegador – la forma fácil de cargar y descargar entre tus dispositivos

accede a tus aplicaciones a través de tu dispositivo o un navegador la forma fácil de cargar y descargar entre tus dispositivos Función de búsqueda – facilita la búsqueda de aplicaciones y juegos específicos

facilita la búsqueda de aplicaciones y juegos específicos Configuración personalizada – haz que tus descargas se instalen automáticamente, detén las fallas de la aplicación en iOS 12 e iOS 13 y muchos más

¿Qué tan seguro es AppCake?

AppCake es uno de los instaladores de aplicaciones más seguros, pero al no ser oficial, no sorprende que la gente lo cuestione. Debido a que los desarrolladores tienen una excelente reputación que mantener, monitorean la aplicación a diario y solucionan cualquier problema que detectan de inmediato. Los usuarios pueden informar cualquier cosa que encuentren en el feed oficial de Twitter y se publican actualizaciones para solucionarlos – depende de ti instalarlas para mantener la aplicación segura.

Agrega a eso el hecho de que no tienes que hacer jailbreak o usar tu ID de Apple y tienes una aplicación perfectamente segura y legal para usar.

Prueba AppCake en tu dispositivo hoy – es posible que nunca regreses al app store.