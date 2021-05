Cómo instalar la aplicación TweakDoor en iPhone

¿Quieres algo diferente al app store de iOS? ¿Otra forma de descargar tus aplicaciones y juegos? Entonces prueba TweakDoor. Lleno de aplicaciones y juegos modificados, sin mencionar emuladores, aplicaciones de streaming y más, TweakDoor es de uso gratuito y tampoco tienes que molestarte en instalar un jailbreak.

¿Cómo descargar TweakDoor?

TweakDoor es una tienda de aplicaciones no oficial, por lo que no la obtendrás en la tienda de aplicaciones de iOS. Sin embargo, instalarla es fácil; simplemente sigue esta guía para descargarla directamente a tu dispositivo:

Utiliza el navegador Safari para descargar TweakDoor desde la página de descarga vinculada Cuando veas TweakDoor en tu dispositivo, sabrás que la instalación ha finalizado. Sin embargo, todavía no puedes usarla; primero, abre tu aplicación de configuración de iOS Dirígete a Configuración general y haz clic en Perfiles y Administración de dispositivos. Haz clic en el perfil TweakDoor y luego en el botón Confiar Ahora puedes usar TweakDoor

¿Cómo usar TweakDoor?

Usar TweakDoor no podría ser más sencillo:

Abre TweakDoor en tu iPhone o iPad Haz clic en la opción Aplicaciones en la aplicación. Busca lo que deseas descargar y haz clic. Haz clic en el botón Instalar y sigue las instrucciones en pantalla. Cuando la aplicación está instalada, el ícono de la aplicación estará en tu pantalla de inicio

¿Qué es TweakDoor?

TweakDoor es uno de los muchos instaladores de aplicaciones de terceros, originalmente lanzado para brindar a los jailbreakers una alternativa a Cydia. Ahora, se usa en general como una alternativa oficial de la tienda de aplicaciones; debido a que no se necesita jailbreak, mucha más gente está empezando a usarlo. Ofrece toneladas de juegos modificados, aplicaciones y más, y es increíblemente completo.

Características de TweakDoor

Cuando descargas TweakDoor, obtienes todas estas funciones interesantes:

Gratis para descargar y usar

Toneladas de aplicaciones modificadas, juegos y mucho más

Ocupa poco espacio en tu dispositivo

No se necesita jailbreak

Se actualiza periódicamente con correcciones de errores, mejoras de seguridad, contenido nuevo y más

No es necesario que proporciones tu ID de Apple

Utiliza los mismos estándares de privacidad que cualquier aplicación oficial

TweakDoor tiene una desventaja – como no es oficial, Apple revocará el certificado de la aplicación en unos días, pero la instalación de una VPN recomendada puede ayudar a detener esto.

Una cosa más, TweakDoor no ofrecerá la misma experiencia que Cydia porque la mayoría de los ajustes requieren que el jailbreak funcione. TweakBox no lo hace, pero aún ofrece muchas opciones para todos los usuarios

Eliminando TweakDoor

TweakDoor es fácil de descargar en caso de que ya no lo necesites o necesites corregir un error.

Método 1: Eliminar el perfil de la aplicación

Abre la configuración de iOS y haz clic en General Haz clic en Perfiles y Administración de dispositivos y busca el perfil de TweakDoor. Haz clic en Eliminar perfil y cierra Configuración

Método 2: Eliminar el icono de la aplicación

Haz clic y mantén presionado el ícono de la aplicación hasta que comience a moverse Haz clic en la x en la esquina superior izquierda. Haz clic en Eliminar en el mensaje de confirmación

Ambos eliminarán permanentemente TweakDoor de tu dispositivo

Preguntas frecuentes

Aquí encontrarás toda la información que necesitas saber sobre TweakDoor:

¿TweakDoor es legal y seguro de usar?

Sí, a ambos. Debido a que no necesitas hacer jailbreak, no se requiere acceso de root, lo que significa que no estás haciendo nada que Apple pueda afirmar que es ilegal. En segundo lugar, se supervisa constantemente para detectar problemas y cualquier problema que surja se soluciona de inmediato con una actualización. Todas las aplicaciones se comprueban en busca de exploits y virus, y las que no son seguras se rechazan de la tienda.

¿Es una alternativa a Cydia?

Sí, pero no debe considerarse un reemplazo. Solo contiene algunos ajustes que no necesitan acceso de root, pero tiene muchos otros contenidos gratuitos y no oficiales.

¿Mi dispositivo es compatible?

TweakDoor funciona en todos los dispositivos iOS que ejecutan iOS 10 o superior.

¿Cómo soluciono la pantalla blanca?

La forma más fácil de deshacerse de este error es eliminar TweakDoor e instalarlo de nuevo

¿Cómo solucionar el error de desarrollador no confiable?

Este es otro fácil de arreglar:

Abre Configuración > General > Perfiles. Haz clic en el perfil de la aplicación y luego haz clic en el botón Confiar Cierra la configuración – el error estará solucionado

No hay opción de instalación

Eso puede deberse a que tienes una versión anterior de TweakDoor en tu dispositivo y una versión más nueva no se instalará sobre él. Elimina TweakBox de tu dispositivo y vuelve a instalarlo.

¿Por qué deberías usar TweakDoor?

Simplemente porque ofrece una gran selección de aplicaciones, juegos y más, todo gratis. Incluso obtienes un par de ajustes de Cydia también y es una de las mejores alternativas de tienda de aplicaciones del mundo.

¿En qué se diferencia de TutuApp?

En nada – ambos instaladores ofrecen el mismo contenido y los desarrolladores se unieron para asegurarse de que uno u otro funcione en tu dispositivo.

¿Puedo usarlo en Android?

No, todavía no, aunque los desarrolladores están trabajando en un formato APK y debería ser lanzado pronto. En este sentido, los enlaces de Internet que afirman tener el archivo son sitios falsos o fraudulentos.

Prueba TweakDoor en tu dispositivo hoy, puede ser la alternativa que estás buscando.