Ayuso denuncia ante Ana Rosa la desaparición de mensajes suyos con Sánchez: “¿Qué programas estarán utilizando?”

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la primera invitada de Ana Rosa en su vuelta a las mañanas de Telecinco y fiel a su estilo, ha respondido a las embestidas realizadas contra ella este fin de semana en el cónclave regional del PSOE-M, hasta tal punto que comentó con ironía que había “estado de Congreso los dos días”.

Ha denunciado la “operación de Estado” que impulsa el presidente de Gobierno Pedro Sánchez contra ella y de la que participa todo el aparato político y mediático sanchista, algo que definió como “inaudito en Europa” y se preguntó cómo lo están “permitiendo” y no actúan desde Bruselas.

“Hombre, yo creo que si cualquier ciudadano se pone en mi lugar, entenderá lo que puede significar que el presidente del gobierno abiertamente diga que te va a matar, que quiere acabar contigo, me quieren destruir.

Como saben que por la vía judicial no pueden hacer nada, porque es que yo no me he llevado ni un boli de la IGB, por más que han estado durante años y años intentando crearme una imagen. Como en las urnas no pueden hacer nada porque debe ser que la mayoría absoluta de los madrileños son de extrema derecha, lo que intentan es la destrucción personal, que se me quiten las ganas y quieren hacer de todo el que me rodea amigos, familia… Ya puedes ser un embajador que me viene a ver, como acaba de suceder hace pocas horas. Lo que se me acerque está muerto y está acabado, porque necesita que mi vida sea imposible y que yo un buen día diga, pues me voy. No puedo seguir porque esto no renta, porque intentan deshumanizarme. Convertirme en una bestia negra”.