Aldama se descojona ante Ana Rosa de los argumentos de Víctor Torres para desmentirle: “Se teletransporta y tiene el don de la omnipresencia”

Guerra abierta entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presunto comisionista Víctor de Aldama.

El expresidente canario ha sido señalado por el denominado por la UCO como ‘nexo corruptor’ de la trama de corrupción por haber ido a “pisos con señoritas” puestos por su parte como recompensa por favores políticos.

Torres contraatacó ayer asegurando que todo es parte de una “campaña contra él” y presentando billetes de avión del día 9 de noviembre como prueba para desmentir los señalamientos del empresario.

Sin embargo, hoy ha sido el turno de Aldama, que ha entrado en directo en El programa de Ana Rosa para cargar contra el ministro y rebatir los argumentos del ministro.

“Me parece increíble que este señor salga enseñando unos certificados de vuelo. Lo que tiene que enseñar son las tarjetas de embarque, no los certificados de vuelo”, ha señalado. También ha dudado de la veracidad de estos al afirmar que las aerolíneas se tardan “varias semanas en entregarlos”.

Ha recordado que existen imágenes de él en un comité del PSOE en Fuenlabrada, que tuvo lugar ese mismo día y que la cronología descrita por Torres no encaja.

“Este señor se debe teletransportar. Dice que llega a las 10:30 a Madrid, mientras que sale del aeropuerto se supone que son las 11:00 horas, él no coge taxi, me imagino que cogerá un coche oficial y tiene que llegar a Fuenlabrada; estamos hablando de 11:40 horas y el evento del partido ha empezado a las 10:00 de la mañana y qué casualidad, en el inicio se le ve saludando a los asistentes. El señor Sánchez empieza a hablar a las 12:00 y se ve a Torres detrás. Termina a las 12:41 y tiene que saludar a la gente. Es increíble lo que este señor hacer para viajar a Madrid, estar en el evento y volver a Canarias”.

Aldama ha sido directo al criticar que También mintiera en la rueda de prensa. Ha recordado que a Torres le han pillado mintiendo antes.

“Este señor dijo en su día que no había estado en Madrid, es decir, ha mentido. También dijo que no tenía ningún WhatsApp conmigo y que si salía un solo mensaje mío, de cualquier cosa, dimitía al día siguiente. Pues han salido”.

Sin embargo, ha señalado que “por desgracia” no tiene fotos de Torres en el piso ni llegando a él pero insiste en que primero dijo que no había estado en la ciudad y ahora ha cambiado la versión asegurando que solo vino para el acto.

Por último, ha también ha cargado contra José Luis Ábalos por su entrevista publicada hoy en el diario El Mundo en las que intentó desmarcarse de él asegurando que los contactos los hacía Koldo.

“Ya ha quedado todo acreditado, no voy a entrar más en las dinámicas de estos señores. Nadie me conocía, como tampoco me conocía la señora Reyes Maroto, si es que es todo igual. Nos podíamos tirar la semana entera, diciendo historias de esta gente. Pero creo que ya ha quedado acreditado de sobre que todo lo que dicen es mentira”.