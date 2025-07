Dónde y cuándo ver por TV la final de Wimbledon entre Alcaraz y Sinner

Alcaraz vs Sinner.

La hierba más legendaria del tenis mundial se prepara para el duelo más esperado del año. Este domingo 13 de julio de 2025, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentan en la final masculina de Wimbledon, una cita que ya empieza a tener tintes históricos por la juventud, talento y rivalidad creciente entre ambos. La expectación es máxima: el español busca su tercer entorchado consecutivo sobre el césped londinense mientras el italiano quiere romper su techo y conquistar por primera vez un Grand Slam fuera de Australia.

El partido arrancará a las 17:00 horas (hora peninsular española), ni un minuto antes—la tradición británica es sagrada—en la pista central del All England Club. El horario está marcado por la final femenina de dobles que se disputa previamente. Para los aficionados españoles, la cita solo tiene un destino en televisión: Movistar Plus+, que emitirá el encuentro en sus canales temáticos (Movistar Plus+, M+ Wimbledon UHD y M+ Deportes 2). También se podrá seguir online mediante su plataforma o aplicaciones móviles, y como siempre, las crónicas minuto a minuto estarán disponibles en los principales portales deportivos.

Cara a cara: una rivalidad con aroma a clásico

El enfrentamiento entre Alcaraz y Sinner empieza a adquirir una dimensión legendaria. El murciano domina el cara a cara con un claro 8-4, habiendo ganado los últimos cinco duelos directos —incluidas las finales de Roland Garros 2025, Roma 2025 y Pekín 2024—. Sinner, número uno del mundo, llega tras deshacerse con autoridad de Novak Djokovic en semifinales. Alcaraz, por su parte, viene de superar a Taylor Fritz en un partido donde volvió a dejar muestras de su capacidad para sufrir y remontar bajo presión.

Ambos han mostrado momentos brillantes sobre la hierba londinense. Alcaraz encadena 24 victorias consecutivas (18 en hierba) y suma ya cinco Grand Slams a sus espaldas. Sinner, aunque menos consolidado sobre césped hasta este año, ha dado un salto cualitativo en su juego ofensivo y mentalidad competitiva.

Pronósticos y apuestas: ¿favorito Alcaraz?

Las casas de apuestas dan como favorito al español. Las cuotas oscilan entre 1.69 y 1.83 para el triunfo de Alcaraz (59% de probabilidades), mientras que Sinner parte con cuotas cercanas al 2.00 (50%). No obstante, los expertos pronostican un partido largo e igualado: hay consenso en que ambos ganarán al menos un set y que es probable superar los 3.5 sets o los 39 juegos totales—es decir, emoción garantizada hasta casi la última bola.

«Carlitos ha ganado los cinco últimos cruces, pero Sinner llega lanzado tras derrotar a Djokovic sin ceder un solo set», destacan desde las casas especializadas.

Algunos datos para apostar con cabeza:

En cuatro de los seis partidos disputados por Alcaraz este torneo ha cedido al menos un set.

Sinner ha sido más sólido esta semana pero jugó menos minutos totales (11h43’ vs. 16h31’ del español).

Ambos son los dos mejores restadores del torneo.

El saque directo será clave: Alcaraz ha superado los 10 aces en casi todos sus partidos recientes.

Horario exacto y cómo ver la final por TV

Para que no haya excusas ni despistes:

Fecha: Domingo 13 de julio de 2025

Domingo 13 de julio de 2025 Hora: 17:00 (peninsular española)

17:00 (peninsular española) Canal: Movistar Plus+ (dial general), M+ Wimbledon UHD (444), M+ Deportes 2 (64)

Movistar Plus+ (dial general), M+ Wimbledon UHD (444), M+ Deportes 2 (64) Streaming: App Movistar Plus+ o web oficial

App Movistar Plus+ o web oficial Cobertura online: Minuto a minuto en principales medios deportivos nacionales

Para quien prefiera radio, varias emisoras deportivas conectarán en directo con Londres durante todo el encuentro.

Análisis táctico: ¿dónde puede estar la clave?

El choque promete intensidad desde el primer punto. Alcaraz buscará imponer su explosividad desde el fondo y sorprender con subidas a la red, mientras que Sinner intentará dominar con su derecha plana y precisión quirúrgica al servicio. La movilidad lateral del español puede ser diferencial ante las bolas profundas del italiano.

Puntos calientes:

El primer set suele marcar la tendencia emocional del partido.

La gestión de las bolas de break será vital: ambos han salvado situaciones límite durante el torneo.

El juego psicológico puede pesar: Sinner no gana a Alcaraz desde hace más de un año.

¿Habrá tie-breaks? Las cuotas apuntan a que sí.

El ambiente promete ser eléctrico tanto en Londres como en España, donde la afición sueña con otro hito histórico para el tenis nacional.

Curiosidades sobre la final Alcaraz-Sinner

Si Alcaraz gana será el primer español en lograr tres Wimbledon consecutivos.

El murciano tiene solo 22 años; Sinner ha cumplido recientemente los 23.

Será la segunda vez que ambos se midan sobre hierba; curiosamente, la primera fue victoria italiana.

Entre ambos suman ya nueve títulos ATP este año.

La última vez que un italiano ganó Wimbledon fue… nunca; Sinner puede hacer historia para su país.

La final tendrá traducción simultánea para entrevistas postpartido ante la expectación internacional.

En las casas británicas se paga mejor que el partido supere las tres horas que cualquier marcador concreto.

¿Quién se llevará el cetro? Este domingo saldremos de dudas… aunque si algo tenemos claro es que el futuro del tenis está bien asegurado con estos dos fenómenos.