María Patiño rompe llorosa su silencio: soledad, traiciones y el lado oculto de la televisión tras su adiós a Telecinco

María Patiño ha vuelto a ser noticia.

Dos años después del final de Sálvame y año y medio tras su abrupta salida de Socialité, la presentadora gallega ha abierto su corazón en una charla sin filtros.

La televisión, ese escaparate donde todos parecen felices, esconde realidades mucho más complejas: soledad, traiciones y una rutina que dista mucho del glamour que se intuye en pantalla.

Así lo ha contado en el pódcast Perreando, donde no ha dejado títere con cabeza: “No sabía que había personas a las que quería que no sentían lo mismo por mí”. Su confesión ha resonado fuerte entre compañeros y espectadores.

La salida de Telecinco supuso para ella un antes y un después. Tras años al frente de programas icónicos y siendo uno de los rostros más reconocidos del canal, la periodista se encontró con un silencio abrumador: “De repente, el teléfono dejó de sonar, algunas personas dejaron de acercarse a mí por miedo… Lo pasé muy mal”.

No solo fue una cuestión profesional; la crisis afectó a su salud mental y la obligó a pedir ayuda psicológica para superar el golpe.

Ha quedado igualita a María Patiño! pic.twitter.com/5rnggcl4dM — ⭑ (@estrellithee) August 1, 2025

El precio de la fama: entre el foco y la rutina

Detrás del brillo mediático, Patiño describe una vida cotidiana lejos del mito: “Mi vida profesional es muy rutinaria, mucho más normal de lo que te crees. Un día lloras porque te va mal el programa, otro sales feliz… como cualquiera que trabaja en una farmacia”.

Esta afirmación desmonta la imagen idealizada de las estrellas televisivas. L

a obsesión por el trabajo, confiesa, le llevó a alejarse de familia y amigos: “Mi adicción al trabajo no era sana. El parón me vino bien porque me di cuenta de que veía muy poco a mi familia…”.

Durante años, su nombre fue sinónimo de éxito en la televisión nacional.

Desde sus inicios como reportera hasta consolidarse como presentadora estrella, María Patiño supo ganarse el cariño del público y mantener altos índices de audiencia. Sin embargo, el cierre de Sálvame en 2023 marcó el principio del fin de una etapa dorada.

Ranking: momentos clave en la carrera de María Patiño

2007 : Debuta como colaboradora estrella en ¿Dónde estás corazón?

: Debuta como colaboradora estrella en ¿Dónde estás corazón? 2017 : Arranca Socialité, espacio que define su estilo directo e incisivo.

: Arranca Socialité, espacio que define su estilo directo e incisivo. 2023 : Finaliza Sálvame tras 14 años ininterrumpidos.

: Finaliza Sálvame tras 14 años ininterrumpidos. Diciembre 2023 : Mediaset prescinde de ella en Socialité.

: Mediaset prescinde de ella en Socialité. 2025: Nueva etapa en RTVE con La familia de la tele, programa diario junto a Belén Esteban e Inés Hernand.

Estos hitos resumen una trayectoria marcada por los altibajos y los cambios bruscos tan frecuentes en la televisión actual.

Curiosidades y datos locos sobre María Patiño

En sus inicios trabajó como lo que ella llama “alcachofera”, término cariñoso para referirse a los reporteros novatos que hacen guardia horas esperando noticias.

Su gran sueño pendiente es presentar un programa nocturno de entrevistas en solitario.

Ha confesado públicamente que es “adicta al trabajo”, comparando su enganche con otras adicciones más conocidas.

Tras dejar Mediaset, reconoce haber necesitado terapia psicológica para superar el vacío laboral.

Pese a ser una habitual del corazón, es celosa con su vida privada: apenas comparte detalles sobre su familia o pareja.

En La familia de la tele, se ha atrevido incluso a subirse literalmente a la mesa para animar a los espectadores.

¿Qué ocurrió realmente tras su despido?

El final de Socialité fue especialmente simbólico. El programa se despidió el pasado 27 de julio entre lágrimas y sin olvidar sus orígenes: “Toca reconocer a los que dieron esos primeros pasos”, afirmaron los presentadores actuales, aunque evitaron mencionar explícitamente a Patiño. Sin embargo, sus compañeros sí le rindieron homenaje indirectamente: “Son muchas las personas que han marcado la esencia… María, Nuria… sois tantos”, dijo María Verdoy durante el último programa. Ella respondió con un mensaje en redes sociales cargado de intención: “Yo sé que ellos saben lo que siento por ellos”.

El magacín llegó a sumar 919 entregas durante ocho años, aunque desde 2021 arrastraba un lento declive en audiencias. La marcha definitiva de Patiño precipitó el final del formato; ni los cambios ni nuevos rostros lograron remontar el vuelo.

Listado rápido: traiciones e ingratitudes televisivas según María Patiño

Compañeros cercanos que se distanciaron tras su despido. Directivos poco transparentes con las razones reales para prescindir de ella. Amistades basadas solo en intereses laborales. La presión constante por las audiencias. El olvido mediático inmediato tras años siendo referente.

Estas situaciones han llevado a Patiño a replantearse sus relaciones personales y profesionales dentro del sector.

La nueva vida lejos del epicentro mediático

Lejos ya del universo Mediaset, Patiño vive una etapa más tranquila pero no menos intensa. Actualmente colabora en RTVE con otros rostros emblemáticos del entretenimiento nacional y busca reencontrar ese equilibrio entre pasión profesional y vida personal. En palabras propias: “He disfrutado siempre de mi trabajo… pero no quiero volver a pagar el peaje que he pagado”.

El caso de María Patiño deja al descubierto las luces y sombras del estrellato televisivo. Una historia real donde la fama se mezcla con la soledad, los éxitos con las decepciones y donde hay espacio tanto para los sueños incumplidos como para empezar nuevas etapas.