Fernando Tejero desata la locura en ‘La revuelta’ con su mensaje a Silvia Alonso, la novia de Broncano

De enemigos a amigos en directo.

La noche prometía ser una más en el plató de La revuelta, pero el humor imprevisible de Fernando Tejero reventó cualquier guion. El actor, que ya había sido protagonista de encontronazos televisivos con David Broncano, se plantó ante las cámaras, paró el programa y lanzó un recado directo a Silvia Alonso, pareja del presentador. “Silvia [Alonso] me debe estar odiando, pero es lo que hay. Sinceridad ante todo”, soltó entre carcajadas y miradas cómplices del público, mientras Broncano intentaba mantener la compostura.

Este tipo de situaciones, en las que la frontera entre lo personal y lo profesional se difumina, se han convertido en la salsa de La revuelta. El programa de RTVE ha conseguido hacer de la espontaneidad un sello propio, y si algo queda claro es que en este plató, cualquier cosa puede pasar.

La historia entre Fernando Tejero y David Broncano viene de lejos. Tejero fue señalado por el propio presentador como “uno de los peores invitados” en la etapa de La resistencia, tras un tenso momento relacionado con las preguntas sobre dinero, marca de la casa de Broncano. Aquella situación se saldó con bloqueo y cierta incomodidad, pero el tiempo ha hecho su trabajo y, como reconocieron ambos en La revuelta, ahora disfrutan de una “incipiente amistad”.

No faltó el humor con segundas: “El otro día, cuando te vi en el FesTVal de Vitoria, con esa vestimenta, el pelo… Dije: Le veo un tío con la mente abierta, igual tengo posibilidades con él”, bromeó Tejero, provocando la risa generalizada y una respuesta en la misma línea de Broncano: “¡Bueno! Nunca se sabe. Cada uno juega sus fichas y ya se verá”. El público, entregado, no dudó en jalear el momento.

Silvia Alonso, entre la discreción y el foco mediático

La figura de Silvia Alonso ha ganado protagonismo en las últimas semanas. Actriz consolidada, ha intentado siempre mantener su vida privada lejos del foco, pero su relación con Broncano y su aparición sorpresa en La revuelta han roto esa barrera. En uno de los programas más comentados, Alonso entró en plató para promocionar su última película, Sin instrucciones, y se encontró con un público que no dudó en pedirle a Broncano una pedida de matrimonio en directo.

Su intervención fue breve, pero dejó titulares: respondió sin tapujos a las preguntas clásicas del programa sobre sexo y dinero, con la naturalidad que la caracteriza. “Nada más, que este mes he follado poco y que más de cien”, sentenció ante las risas de todos. Esa mezcla de sinceridad y desenfado conecta perfectamente con el tono del programa y del propio Broncano.

Curiosidades, datos locos y ranking de momentazos

La revuelta se ha convertido en un vivero de situaciones surrealistas y datos curiosos que alimentan las redes sociales noche tras noche. Aquí van algunas curiosidades y rankings recientes:

Ranking de invitados más virales: Silvia Alonso y su respuesta sobre sexo y dinero. El beso en directo entre Fernando Tejero y David Broncano tras limar asperezas. El debate ideológico encendido con Mariló Montero y la intervención del director de RTVE. El “¡Torero, torero!” coreado por el público tras la polémica con Mariló Montero.



La televisión en directo, terreno de juego para lo inesperado

A día de hoy, 11 de septiembre de 2025, la televisión española parece haber recuperado el pulso del directo, ese en el que lo imprevisible manda. La revuelta ejemplifica cómo los programas de entrevistas pueden ir mucho más allá de la escaleta prevista: el humor, la complicidad y la fricción real entre invitados y presentador son el motor de un formato que ha devuelto a David Broncano al primer plano mediático.

En este contexto, los cruces entre vida pública y privada, la ironía de Fernando Tejero y la naturalidad de Silvia Alonso marcan el ritmo de un espacio que no teme exponerse, reírse de sí mismo y convertir cada emisión en una caja de sorpresas. Sin duda, la televisión en directo sigue siendo el mayor espectáculo para quien busca emociones genuinas y momentos para recordar.