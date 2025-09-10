  • ESP
LO NUNCA VISTO EN LA TELE DE SÁNCHEZ

Mariló Montero incendia TVE, deja pasmado a Broncano ¡y pide toros en la pública!

La famosa presentadora se enfrenta a todo el público de ‘La Revuelta’ y sale indemne

Mariló Montero en La Revuelta
Mariló Montero en La Revuelta. PD
Genio y figura.

Y encima es guapa.

A veces una visita inesperada cambia el ritmo de un programa, y eso es justo lo que ocurrió cuando Mariló Montero se sentó —o más bien, permaneció en pie— en el plató de La revuelta.

Lo que parecía una entrevista amable para promocionar su participación en MasterChef Celebrity 10 terminó convertido en un enfrentamiento ideológico que ha dejado huella en la actualidad televisiva.

El público, entre aplausos y abucheos, fue testigo de cómo la periodista señalaba directamente a TVE y defendía su postura sin tapujos.

El paso de Mariló Montero por La revuelta deja claro que hay noches donde lo inesperado se convierte en espectáculo televisivo puro.

Entre confesiones personales, debates encendidos y momentos surrealistas dignos de ranking, la televisión pública vuelve al centro del huracán mediático gracias a quienes nunca temen decir lo que piensan frente a millones.

De rivalidades históricas a confesiones inesperadas

Nada más llegar, David Broncano tiró de ironía para romper el hielo, recordando la competencia matinal entre Susanna Griso, Ana Rosa Quintana y la propia Mariló Montero. Contra pronóstico, Mariló desmontó cualquier atisbo de enemistad: «Nos llevamos muy bien. Éramos competencia, como tú y Pablo [Motos], pero nosotras nos llevábamos bien». De hecho, desveló que solían comer juntas con frecuencia, algo que sorprendió tanto al presentador como al público.

Esta buena sintonía entre las reinas de las mañanas —que han rivalizado durante años por la audiencia— se ha convertido en uno de los datos más curiosos del encuentro. Incluso Mariló se mostró dispuesta a organizar un cara a cara televisivo con sus colegas. Y aunque Broncano fantaseaba con la idea, el verdadero plato fuerte llegó después.

Debate ideológico: TVE, tauromaquia y pluralidad

El ambiente se caldeó cuando surgió el tema de la supuesta falta de pluralidad ideológica en TVE. Mariló, sin rodeos, afirmó: «Por la mañana, ideología de presentadores y presentadoras de izquierdas; por la tarde más izquierda; y por la noche, más izquierda. Eso es así». El público respondió con abucheos, pero ella no se amilanó. Insistió en que la parrilla actual responde a una visión política concreta y criticó la retirada de los toros de la cadena pública.

Broncano, fiel a su estilo provocador pero respetuoso, replicó: «Todo el mundo tiene una ideología… pero eso no me debería impedir hacer ningún trabajo. La representación del país no depende del presentador» . El debate subió un peldaño cuando Mariló defendió la tauromaquia como arte y contenido cultural: «Son contenidos culturales que se quitan de emisión por partidos políticos que no les gusta la tauromaquia».

El intercambio fue tan intenso como inusual en el prime time. Incluso algunos miembros del público pidieron turno para debatir sobre vivienda e investigación social, temas que —según defendieron— trascienden cualquier etiqueta política.

Datos locos y curiosidades del encuentro

  • La entrevista fue tan intensa que Mariló nunca llegó a sentarse; se mantuvo en pie durante todo el debate.
  • La cita congregó a uno de los públicos más participativos del año en La 1, con intervenciones espontáneas desde las gradas.
  • Pese a los rumores históricos sobre enemistad entre las tres grandes presentadoras matinales, Mariló aseguró que siempre hubo cordialidad e incluso amistad fuera de cámaras.
  • El cara a cara fue seguido muy cerca por los responsables de audiencia: La revuelta logró acercarse a solo cuatro décimas del imbatible El Hormiguero esa noche.
  • El debate sobre tauromaquia generó tal revuelo en redes sociales que #TorosEnTVE fue tendencia durante horas.

Ranking de momentos candentes en ‘La revuelta’

PuestoMomento destacado
1Mariló critica la «izquierda permanente» en toda TVE
2Defensa apasionada de los toros como arte
3Broncano responde: «Yo soy progresista pero hago mi trabajo»
4Público interviene espontáneamente para rebatir argumentos
5Propuesta surrealista: reunión televisiva Griso-Montero-Quintana

¿Cómo es realmente la relación entre Mariló Montero, Susanna Griso y Ana Rosa Quintana?

Uno de los grandes mitos televisivos quedó desmontado en directo. Mariló aclaró ante millones de espectadores que nunca hubo guerra personal entre ellas. «Podíamos tener competencia televisiva… pero nosotras nos llevábamos bien», explicó con naturalidad. Incluso reveló que compartían comidas frecuentes fuera del plató.

En cuanto a Ana Rosa Quintana, dejó claro que no mantienen trato habitual pero tampoco animadversión; solo visiones distintas sobre el papel del gobierno en TVE. De Susanna Griso, destacó su compañerismo y respeto mutuo pese a las rivalidades profesionales.

Otras curiosidades sobre Mariló Montero

  • Vive un momento personal radiante: será abuela próximamente por parte de su hijo Alberto Herrera y Blanca Llandres.
  • Colabora activamente en diferentes cadenas: además de su paso por MasterChef Celebrity, está presente tanto en Espejo Público como en Telemadrid.
  • A pesar del tenso debate, ambos —Montero y Broncano— celebraron al final la libertad para expresar opiniones enfrentadas sin censura ni consecuencias negativas directas.

 

