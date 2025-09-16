‘Operación Triunfo 2025’ ya tiene a sus 16 concursantes y así arranca con Chenoa

Arranca una nueva era para Operación Triunfo. La edición de 2025, que se estrena este lunes en Prime Video con emisión simultánea en seis países latinoamericanos, ya ha desvelado los nombres de sus 16 concursantes definitivos.

Tras un proceso de casting que ha batido récords y generado expectativas enormes, la academia se llena de nuevas voces, sueños y muchas sorpresas.

Este año, la cifra de aspirantes ha alcanzado los 11.554 participantes, que han pasado por pruebas en nueve ciudades, siendo Madrid la más concurrida. Solo 76 lograron pasar a la siguiente ronda en la capital, y apenas 11 llegaron a la fase final allí. Entre todos ellos, algunos nombres han repetido intento tras quedarse a las puertas en ediciones anteriores, lo que aporta experiencia y ganas renovadas al grupo definitivo.

Los castings han estado marcados por momentos virales: desde gemelas valencianas superando fases simultáneamente hasta celebraciones futboleras improvisadas en pleno proceso. No faltaron las historias personales ni las actuaciones memorables que ya empiezan a circular por redes sociales.

Esos miles de aspirantes se convierten en protagonistas absolutos del fenómeno televisivo. Aunque el secretismo habitual rodea los nombres hasta la gala inaugural, varias filtraciones y adelantos han dejado entrever perfiles muy variados: desde artistas urbanos hasta voces clásicas y apuestas por la diversidad regional.

Entre ellos destaca Crespo, el nuevo concursante cordobés que ha causado sensación por su historia personal y carisma. Su llegada ha sido especialmente comentada en redes sociales, donde muchos ya lo señalan como uno de los favoritos para llegar lejos.

Otros nombres que suenan con fuerza son Carlos, Cristina, Teyou, Tinho, Olivia, Claudia, Guille y Salma. Cada uno con trayectorias dispares: algunos repiten intento tras haber estado cerca del pase final en ediciones anteriores; otros debutan completamente desconocidos para el gran público.

Chenoa repite como presentadora y un jurado renovado

La carismática Chenoa vuelve a ejercer de maestra de ceremonias. En el equipo docente destaca la continuidad de Noemí Galera al frente del claustro, con profesores veteranos como Manu Guix (dirección musical), Mamen Márquez (técnica vocal) o Vicky Gómez (danza), junto a incorporaciones como La Dani (interpretación) o el retorno cinco años después de Andrea Vilallonga (imagen y comunicación).

El jurado de esta edición presenta grandes novedades. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, debuta como jueza aportando sensibilidad artística y experiencia sobre los escenarios. Junto a ella estarán el cantante y productor Abraham Mateo, el inconfundible Guille Milkyway (líder de La Casa Azul) y la periodista musical Cris Regatero, única que repite respecto al año pasado.

Esta combinación promete valoraciones más eclécticas: desde el análisis técnico a la conexión emocional con la audiencia y su historia con el programa, pasando por una visión comercial del potencial de cada artista. Como explica Leire Martínez: “No es solo hacer crítica, es detectar lo que falta para avanzar”.

Los favoritos: ¿quiénes aspiran a ganar ‘OT 2025’?

Aunque es pronto para hacer quinielas serias, los primeros rankings entre fans señalan como aspirantes destacados a Crespo (por su autenticidad), Olivia (por su voz versátil) y Tinho (por su dominio escénico). Las redes sociales hierven con tierlists improvisados donde cada seguidor coloca a su favorito según afinidad musical o carisma ante las cámaras.