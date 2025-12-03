Gloria y calvario del tenista Boris Becker en ‘La Revuelta’: desde descubrir a Nadal hasta sobrevivir en las peores cárceles del Reino Unido

Boris Becker apareció en el plató de La Revuelta este martes 2 de diciembre, llevando consigo el peso de una vida que podría ser el argumento de una película.

El exnúmero 1 del mundo y seis veces ganador de Grand Slams llegó al programa presentado por David Broncano en TVE para hablar de Inside: Ganar. Perder. Empezar de nuevo, sus memorias donde revela una travesía que va desde la más alta gloria hasta las rejas de una de las cárceles más peligrosas del Reino Unido.

Lo sorprendente es que entre esos dos extremos se encuentran historias poco conocidas, como el momento en que aconsejó a un joven Rafa Nadal sobre cómo mejorar su golpeo, o sus intentos por persuadir a Roger Federer para que representara a Alemania en lugar de a Suiza.

La entrevista se desarrolló en un ambiente relajado, donde Becker, recién cumplidos 58 años y con una vida que parece ofrecerle una segunda oportunidad, repasó los momentos clave de su historia. El alemán fue claro: «Muchos hablan de mí y antes que escuchar mentiras, prefiero contar mi verdad».

Esa verdad incluye instantes de gloria inigualable, decisiones empresariales fallidas, un colapso financiero que lo llevó ante los tribunales y, finalmente, ocho meses en HMP Wandsworth, una prisión situada a solo 1,5 kilómetros de la pista de Wimbledon donde logró tres de sus títulos más recordados.

La ironía de encontrarse encarcelado tan cerca del lugar donde alcanzó la fama no pasó desapercibida ni para Becker ni para los espectadores.

La anécdota en Mallorca: cuando Becker conoció a un joven Nadal

Uno de los momentos más reveladores durante la charla fue cuando Becker narró cómo conoció a Rafa Nadal. Todo comenzó casi por casualidad, debido a la proximidad geográfica. «Tenía una casa cerca de la suya en Mallorca, entre Manacor y Artà. Pasé mucho tiempo allí y por eso le conocí. Fui a la academia y conocí a su familia», relataba el alemán con una sonrisa nostálgica. En aquel entonces, Nadal apenas contaba con 14 o 15 años y su tío Toni Nadal, quien era su entrenador, le pidió consejo sobre el talento del joven tenista.

Lo que observó Becker fue curioso. El joven mallorquín, aunque diestro por naturaleza, jugaba al tenis con la mano izquierda; algo ya inusual. Pero lo que realmente llamó la atención del extenista fue que «en ese momento jugaba con ambas manos». Becker no dudó en hacer una recomendación que él considera clave: sugirió a Toni que su sobrino debería aprender a golpear con la derecha usando solo una mano. Cuando Broncano bromeó insinuando que quizás Becker había sido responsable del éxito posterior de Nadal, el alemán humildemente desestimó esa idea: «No, no, no; simplemente le conozco desde hace muchos años y siempre ha sido un gran talento».

Esta anécdota cobra aún más relevancia si se considera que Nadal ha ganado 22 títulos de Grand Slam, incluidos 14 Roland Garros, sumando un total impresionante de 92 títulos individuales en el circuito ATP. Aunque Becker minimice su consejo, este formó parte esencial del desarrollo técnico de uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.

Influencias sobre las leyendas del tenis moderno

La habilidad de Becker para impactar en la vida de futuras superestrellas del tenis no se limitó únicamente a Nadal. Durante el programa también se abordó su relación con Roger Federer. Conoció al suizo cuando este era aún un niño gracias a la cercanía geográfica. «Es oriundo de Basilea, cerca de Alemania, y queríamos que representara a Alemania, no a Suiza. Hablé algo con él, pero ya estaba afincado en Basilea», comentó Becker sin dramatismo alguno, admitiendo que su intento por captar al futuro campeón suizo para Alemania no tuvo éxito.

Sin embargo, su conexión con las leyendas del tenis fue aún más directa en el caso de Novak Djokovic. El serbio se puso en contacto con él en 2012 cuando sentía la presión ante Nadal y le pidió que fuera su entrenador. Esta colaboración, aunque breve, dejó huella en la carrera del número uno mundial serbio. Así pues, Becker no solo fue testigo del ascenso meteórico de las tres grandes figuras del tenis contemporáneo sino que también participó activamente en su evolución.

De campeón de Wimbledon a la insolvencia: los números tras una caída

Antes de explorar los pormenores acerca de su encarcelamiento es crucial entender cómo un hombre que ganó más de 25 millones de dólares durante su carrera profesional acabó arruinado. Las cifras son contundentes: Becker cosechó 49 trofeos durante su trayectoria deportiva; entre ellos se incluyen seis Grand Slams y tres Copas de Maestros. Con tan solo 17 años logró convertirse en el campeón más joven en la historia de Wimbledon; un récord que perduró durante décadas. Alcanzó el puesto número uno del ranking mundial y según sus propias palabras es «probablemente uno de los diez mejores tenistas jamás».

Sin embargo, los números detrás de su caída son igualmente impactantes. Un préstamo impago por valor de 3,7 millones euros; dos divorcios complicados; decisiones empresariales erradas; y finalmente un «error técnico» relacionado con plazos legales lo llevaron a declararse insolvente. Fue condenado por cuatro delitos dentro un total de 29 acusaciones: sustracción indebida, dos cargos por ocultar patrimonio y encubrimiento financiero. La sentencia fue establecida en treinta meses tras las rejas aunque cumplió únicamente ocho.

Dentro del sistema penitenciario: HMP Wandsworth y sus duras realidades

Becker fue muy claro al describir cómo opera el sistema penitenciario británico. «El sistema carcelario del Reino Unido es extremadamente duro», afirmó sin titubeos. «Históricamente no hace falta hacer mucho para terminar entre rejas. Por eso estas cárceles están abarrotadas y no hacen distinción entre delitos financieros o violaciones graves… Todos están juntos allí lo cual resulta peligroso», añadió sin rodeos. Su primera experiencia carcelaria fue HMP Wandsworth, situada apenas a 1,5 kilómetros del célebre All England Club; «una de las peores prisiones del país», según sus propias palabras.

El proceso judicial previo fue traumático para él. Tras varios años desde 2019 hasta 2022 enfrentándose al juicio escuchando cada día testimonios desgarradores acerca suyo se despidió angustiado e incierto respecto al futuro antes recibir el veredicto final del jurado popular: «No sabía cuándo iba volver a verlos porque si te declaran culpable pasas directamente al sótano y luego vas directo a prisión; es un sistema brutal», recordó visiblemente afectado mientras rememoraba aquellos días difíciles.

Lo que vino después resultó ser aún más desgarrador: una soledad abrumadora.

«Perdí al 95% mis amigos; nadie quería saber nada sobre mí», confesaba sin amargura sino con resignación reflejando haber procesado ese doloroso hecho vitalmente transformador . Aunque también reconoció que tampoco deseaba visitas durante ese tiempo oscuro: «En verdad no quieres recibir muchas visitas; tienes que concentrarte en encontrar maneras para sobrevivir evitando compartir demasiada información». Compartir espacio con criminales peligrosos no es algo fácil superar; así lo expuso sin tapujos.

El renacer: Milán, televisión y una hija llamada Zoë Vittoria

Lo fascinante acerca la historia personalizada Boris Becker es que no acaba dentro tras las rejas. Después cumplir ocho meses encarcelado recuperó libertad siendo extraditado hacia Alemania donde completaría resto condena impuesta . Pero lo realmente significativo radica lo ocurrido posteriormente :un resurgimiento palpable . En septiembre pasado contrajo matrimonio con Lilian Carvalho Monteiro, quien describe como “la mujer salvadora”. Ahora ambos residen felizmente juntos Milán , donde sus negocios han logrado prosperar nuevamente .

A sus 58 años , Boris acaba convertirse padre por quinta vez ;su pequeña recién nacida lleva nombre hermoso :Zoë Vittoria . Este nombre posee significado especial : representa “vida” victoria , conceptos fundamentales resumen trayectoria personal vivida . Durante entrevista transmitida La Revuelta recordó frase sabia madre siempre decía :“Tu vida será feliz si tu mujer está feliz”; entendió tarde pero finalmente asimilada plenamente . Esta simple pero profunda reflexión ahora parece convertirse mantra guiando presente .

Respecto carrera actual , aseguró estar “trabajando intensamente televisión” manteniendo así vínculo deporte entregado toda vida . “Se ha cerrado círculo”, declaró convencido , sugiriendo ha encontrado paz reconciliándose consigo mismo mientras enfoca construir futuro diferente . “Deseo continuar buen camino”, prometió ante cámaras TVE .

Curiosidades sobre Boris Becker

Más allá cifras oficiales existen detalles reveladores magnitud existencia vivida Boris Becker . Ganó primer Grand Slam tan solo diecisiete años convirtiéndose así campeón más joven historia Wimbledon . Alcanzando tres títulos catedral tenis británico ;se mantuvo número uno ranking mundial época feroz competencia acumulando total impresionante cuarenta nueve trofeos profesionales junto ganancias excediendo veinticinco millones dólares .

Sin embargo , datos referente caída igualmente asombrosos : perdió noventa cinco por ciento amistades durante encarcelamiento ;cumplió ocho meses cárcel treinta dictados ;fue condenado cuatro delitos acusados ;su préstamo impago ascendía cifra estratosférica tres coma siete millones euros . Distancia entre césped Wimbledon celda HMP Wandsworth apenas un kilómetro , ironía geográfica define dramática caída .

El libro Inside presentado La Revuelta representa intento contar propia verdad antes otros cuenten mentiras sobre él mismo ;es crónica vivida transitando desde cumbre deporte hasta profundidades sistema penitenciario británico , culminando resurgimiento improbable pero verdadero . Vida Boris Becker nos recuerda finalmente éxito caída pueden separarse decisiones circunstancias distancia física insignificante .