Mediaset lanza al primer time a Iker Jiménez para competir de igual a igual con Motos y Broncano

Mediaset arranca el 2026 con una transformación notable en su programación.

El grupo ha confirmado que Horizonte, el programa conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter, se emitirá en el access prime time de Cuatro de lunes a miércoles a las 21:45 horas. Esta prueba se extenderá durante todo enero, manteniendo su emisión habitual los jueves en prime time.

Este movimiento supone el desalojo de First Dates de Carlos Sobera, que ahora se trasladará a Telecinco en la misma franja horaria durante los días laborables.

Este intercambio estratégico busca fortalecer ambas cadenas en un momento crucial. Cuatro quiere medir la efectividad de su espacio informativo contra los gigantes del access: El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3, La Revuelta de David Broncano en La 1, y El Intermedio de El Gran Wyoming en La Sexta.

Este paso está respaldado por los resultados obtenidos en 2025, el mejor año hasta la fecha para Horizonte.

El programa cerró con una media del 9,1% de share y 603.000 espectadores, marcando un récord histórico. Se incrementó 1,3 puntos respecto a 2024 (7,8%) y alcanzó un aumento de 2,3 puntos desde su inicio en 2021 (6,8%). En su franja horaria, fue la tercera opción entre todas las cadenas, superando con creces a su competidor más cercano (4,7%).

El éxito de Horizonte en 2025

Los jueves fueron especialmente brillantes para Horizonte. Lideró su franja horaria en siete ocasiones, destacando las cuatro últimas del año: 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre. Su pico más alto se registró el 11 de diciembre con un impresionante 12,3% de share y 742.000 espectadores, siendo este el mejor dato del año. Seis de los diez programas más vistos en su historia se emitieron durante ese período.

En la semana del 4 de diciembre, Horizonte alcanzó un notable 10,6% con 654.000 espectadores, convirtiéndose en el líder indiscutible en su franja horaria. Actuó como telonero ideal tras First Dates, que estuvo muy cerca del millón (994.000, 8,1%).

Por otro lado, la competencia no se queda atrás. El Hormiguero de Pablo Motos tuvo una semana destacada: lunes con un 12,2% (1.607.000), martes un 13,9% (1.850.000), miércoles un 15,4% (1.948.000) y jueves un increíble 16,3% (1.985.000) con la presencia de Óscar Casas como invitado. Un verdadero líder.

En cuanto a La Revuelta de David Broncano, cerró el jueves con un notable 13,1% (1.600.000), siendo este su mejor día; mientras que los lunes registró un 12,1%, martes un 9,8% y miércoles un 10,9%.

El Intermedio mantuvo una línea sólida: una media semanal cercana al 7%, logrando un jueves con un 7,2% (893.000).

La estrategia detrás del movimiento de Mediaset

Mediaset enfrenta varios desafíos actualmente. La situación para Telecinco es complicada; arrastra mínimos históricos y Gran Hermano 20 finalizó antes de Navidad con un decepcionante 10,3% (612.000) en su quinta gala, el peor dato registrado hasta ahora. Reubicar First Dates es parte del esfuerzo por reforzar la cadena principal.

Para Cuatro, esta decisión representa una apuesta por lo que se ha denominado «efecto Horizonte«. A pesar de las controversias que ha enfrentado el programa, ha sabido crecer y consolidarse gracias a una audiencia fiel que lo ve como una referencia para análisis críticos frente al contenido más ligero que ofrecen sus competidores.

La prueba durante enero será crucial para determinar si Horizonte permanecerá como acceso diario o volverá a los jueves. Este movimiento podría redibujar el panorama del access prime time, una franja altamente disputada. Ahora, Iker Jiménez pasa de emitir semanalmente a casi diariamente; un reto que requerirá mantener la tensión y el rigor en sus debates.

Las audiencias recientes han mostrado lo feroz que es esta franja horaria: tanto El Hormiguero como La Revuelta superaron sin problemas al debut de GH 20 (8,7%), que quedó rezagado respecto a los números obtenidos por El Intermedio (7,6%). Además, desde RTVE, se refuerza la posición de Broncano, quien contará con invitados semanales para hacer frente a las propuestas de Motos.

Datos clave sobre la competencia en acceso

Aquí están las medias semanales más destacadas hacia finales de 2025:

Programa Día Share Espectadores El Hormiguero (Pablo Motos) Jueves 4 dic 16,3% 1.985.000 La Revuelta (David Broncano) Jueves 4 dic 13,1% 1.600.000 Horizonte (Iker Jiménez) Jueves 4 dic 10,6% 654.000 El Intermedio (Gran Wyoming) Jueves 4 dic 7,2% 893.000 First Dates Jueves previo 8,1% 994.000

Resultados para Horizonte: media del año anterior fue del 9,1% , lo que representa un incremento del +17% respecto a 2024).

, lo que representa un incremento del +17% respecto a 2024). Líder en su franja durante siete jueves consecutivos.

Gala número cinco del programa GH20: logró solo un 10,3%, mínimo histórico para esta edición.

Con este cambio temporal en marcha, se observa cómo Mediaset entra al juego dispuesto a contraatacar; liderados por la dupla formada por Iker Jiménez y Carmen Porter, están listos para tomar las riendas informativas nuevamente. Si esta estrategia da frutos positivos, podríamos ver cómo cambia la dinámica del mando a distancia en el access prime time español.

La programación televisiva nacional nunca descansa; esta contienda promete dar lugar a noches llenas de emoción e intensidad.