Iker Jiménez habla alto y claro sobre el ‘extraño fenómeno’ en su cuenta de X: “Ninguno era humano”

El presentador saca a la luz el motivo de su bajada de seguidores

Iker Jiménez | Periodismo

Acaba la temporada en ‘Cuarto Milenio’ (Cuatro).

Iker Jiménez aprovechó el espacio para reflexionar en el cierre del último programa del año sobre la red social X -anteriormente Twitter- sobre la disminución de seguidores  en su cuenta.

El conductor de ‘La nave del misterio’ expuso que, para su sorpresa, se había producido una ‘limpieza de bots’.

“Yo andaba por los 930.000 seguidores y, en las últimas semanas, me han quitado como 20.000 o 12.000 y yo le decía a Guillermo ‘oye qué pasa, qué cosa más curiosa’. Y entonces nos enteramos que es una limpieza de bots. ¿Me quieres decir que había, prácticamente, 14.000-13.000 personas que X detecta que no son personas y encima son seguidores?”.

“A mí me han quitado 12.000. Me ha impactado”

Sobre ello, explicó que recibía mensajes de ataque por parte de esos seguidores.

“No están para animar. Los bots, por lo que se comprueba por los informáticos. Pero claro, a mí me han quitado 12.000. Qué ganas. Me ha impactado porque nunca me había pasado. Ha pasado la máquina quitanieves. ¿Y por qué se suscriben a ti y te dicen a todo que muy mal?”.

“Me interesa como investigador y me da pena que me los hayan quitado, porque a ver si ahora voy a estar muy tranquilo. Ninguno era humano, pero provocaba que los humanos reaccionaran a hacer algo malo”, agregó el investigador.

Además, Iker pidió que la red social le devuelva esos bots porque le interesa saber “cómo actúan”.

 “Están ahí para generar en uno que no están haciendo bien las cosas”.

