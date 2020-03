‘Supervivientes 2020’ colapsa por el coronavirus: lo que le ha hecho Rocío Carrasco a su hija en un momento tan grave es demencial

Se supone que la crisis del coronavirus debería acercarnos a todos y dejar el odio y el rencor atrás pero hay personas que no están dispuestas a hacerlo, entre ellos, Rocío Carrasco, quien se ha negado a enviarle a su hija, Rocío Flores, un mensaje tranquilizador ahora que la joven está aislada y asustada en ‘Supervivientes 2020’.

Primera cuestión: Organizar una gala especial para ver cómo el programa le comunica a los concursantes que España está en Estado de Alarma, es poco ético. Se podría haber hecho el domingo 15 de marzo, cuando ya se sabía todo pero se excusaron alegando que había que hacer un consenso con los familiares de los participantes para ver cómo darles la noticia.

En realidad, creemos, es que ‘SV2020’ ha aprovechado la coyuntura para tener más contenido para ‘En tierra de nadie’, la gala que Telecinco y Cuatro emitieron el 17 de marzo de 2020. A ver, no es muy buen gusto planificar o guionizar algo así, pero teniendo en cuenta cómo están las cosas, hay que tener en cuenta que informar a los concursantes dela pandemia tampoco iba a ayudar demasiado a nadie y desde el programa han hecho lo que han podido. No es hora de reproches.

En Honduras, Lara Álvarez informó de todo a los concursantes, siempre con ánimo tranquilizador y muchísima profesionalidad. Muchísima. Bravo por ella.

Los supervivientes, como decíamos, recibieron noticias de sus seres queridos, tranquilizándolos y dándoles ánimo. Todos se quedaron en estado de shock, en especial Rocío Flores.

La joven recibió un hermoso mensaje de su padre, quien le aseguraba que estaban todos bien, pero ninguno de su madre, Rocío Carrasco.

Así, Rocío Flores sufrió un ataque de ansiedad en directo y Lara Álvarez intentó consolarla como pudo:

Llevo 7 años sin hablarme con mi madre y que no sea capaz de hacerlo ni en esto… Me entran ganas de coger e irme.

Que pase esto y no tener nada… Necesito saber cómo está. Lo demás me sobra, creo que me lo merezco