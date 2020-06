‘Supervivientes 2020’: Hugo Sierra anuncia que abandona la televisión y Jorge Javier Vázquez le humilla de manera salvaje

Muchos le veían como el ganador de ‘Supervivientes 2020’ pero Hugo Sierra fue el último expulsado del concurso (o cuarto finalista, según se mire). El uruguayo, dolido ante su derrota, le comunicó en directo a Jorge Javier Vázquez que iba a dejar la televisión para siempre. El presentador no dudó en reírse del exconcursante.

La trayectoria de Hugo Sierra en televisión es curiosa (Y sospechosa) . Ganó ‘Gran Hermano Revolution’ (la edición menos vista de la historia del concurso) y casi nadie le recordaba hasta que se emparejó con Adara Molinero (también exconcursante de ‘GH’).

Cuando Adara entró en ‘GH VIP 7’ y le fue infiel a Hugo (con el que acababa de tener un bebé) con su compañero Gianmarco, Sierra se convirtió en alguien muy popular. El uruguayo vendió su historia de desamor a todo aquel que pagó por ella (‘Sálvame’, ‘Deluxe’, revistas…) y era lógico que le ofrecieran un puesto en SV2020 (por aquello de continuar con el ‘culebrón).

A las pocas semanas de aterrizar en Honduras, Hugo comenzó una historia sexual con Ivanna Cardi, ex pareja, a su vez, de Gianmarco. Esto, tan enrevesado, nos dio a entender que lo de Hugo y Adara ha sido, siempre, una estrategia para hacerse popular en televisión.

Hugo rompió con Ivana en la isla y se convirtió en un concursante amargado. Daba juego, sí, pero era agitador para sus compañeros y para la audiencia.

Al final, el 4 de junio de 2020, Hugo se quedó a las puertas de la final. Compitió junto a Jorge poara ser finalista y perdió.

Muy sereno, Hugo achacó su expulsión al haber sido demasiado «visceral» durante el concurso:

Eso pasa a veces por tener la boca grande. Por mi forma de ser muy visceral, muy polémico en algunos aspectos, por no callarme nada, porque hay que ser real. Tener la boca grande a veces hay gente que no lo entiende.

Hugo dio las gracias al equipo del programa pero anunció entonces que este sería el último reality en el que participará:

He estado reflexionando estos días y esto de los realities no es para mí. Este será el último reality que voy a hacer. Me dedicaré con la misma pasión a mi nuevo trabajo. Le digo gracias a la producción, a mi legión que les veré en mi directo y nada, a todos gracias y hasta aquí llegó mi historia televisiva porque no tengo el temple para esta historia.

Desde el plató, Jorge Javier se rió del concursante al decirle:

Para mí eres un concursantre de reality que me encanta pero realmente tu discurso me lo creería si te lo creyeras tú. Te vas como gran perdedor de esta edición y no lo vas a asumir porque si algo ha quedado claro es que no sabes perder. A mí me encantaría tener un padre que me enseñara que en la vida también hay que saber perder. Porque es lo que hace uno normalmente, perder.

No quiero entrar en batalla contigo porque llegar al numero cuatro de una edición tan extrema es una maravilla y para es para sentirse orgulloso. Pero tú ahora tienes una pataleta de que no vas a participar nunca más en un reality.