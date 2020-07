20 años de realities y Maite Galdeano confirma con sus flatulencias que es lo más soez que ha pasado por Telecinco

Maite Galdeano es, sin duda, el personaje más soez que ha pasado por un reality de Telecinco. No es una exageración. Lo hemos comprobado. Analizando los 20 años que Mediaset lleva emitiendo realities, hemos resumido las escenas más incómodas y escatológicas y ninguna supera lo que ha hecho la madre de Sofía Suescun en ‘La casa fuerte’.

Las 5 parejas que Vasile debería llamar ya para meter a capón en ‘La casa fuerte’

No hay reality que valga sin un personaje soez o poco higiénico. Son tan necesarios como los agresivos o malhablados. En los 20 años que Telecinco lleva emitiendo realities hemos visto de todo. Para comprobar que Maite Galdeano se lleva la palma en en cuanto a escatológico se refiere, hemos recopilado los momentos que más arcadas han podido provocar en los espectadores de Mediaset.

Así a voz de pronto, lo primero que nos llega a la cabeza es Aída Nízar. La elegida de Dios, la gran polemista de Telecinco, no sólo tenía por costumbre pasearse sin ropa interior por los realities en los que ha participado (también cuando ha ido de invitada a cualquier otro programa) sino que, y esta es su gran hazaña, en GH VIP 5 se cagó (literalmente) en todo.

Después de que sus compañeros le gastaran una broma poniéndole una ’mierda’ falsa en el café, a la de Valladolid no se le ocurrió otra cosa más que defecar en mitad del suelo del cuarto de baño. ¿Hubo penalización? Ninguna. Eso sí, el público la expulsó a los pocos días.

Otra que también le dejó un ‘regalito’ escatológico a sus compañeros fue Leticia Sabater ya que no se le ocurrió otra cosa que hacer de vientre cerca de la playa en la que convivían sus compañeros de ‘Supervivientes 2017’.

En GH VIP 5, Carlos Lozano fue víctima de la broma más asquerosa. Sus enemigas, Belén Roca y Charlotte cogieron el cepillo de dientes del presentador de ‘OT’ y lo pasaron por el váter antes de que él lo usara. Asco

Y hablando de Carlos Lozano, su ex novia, Miriam Saavedra, fue, entre otras mil cosas, repudiada por sus compañeros de ‘GH VIP 6’ porque, al parecer, sus olores corporales. Decían que cada vez que se quitaba los zapatos , la peste inundaba toda la casa de Guadalix.

A otro que le olían los pies era a Kiko Rivera. Así lo aseguraron sus compañeros en ‘GH VIP 3’, menos mal que el hijo de Isabel Pantoja aguantó más bien poco.

Pero hay un personaje que se lleva la palma como la menos higiénica de la historia de ‘GH’. Se trata Anabel, de la edición de 2013 del reality de anónimos

Anabel entró dando el cante en Gran Hermano. La joven no cuajó ya que sus compañeros se quejaban de que la rubia no se duchaba todo lo que debería. Y claro, la chica tenía sentimientos y respondía a su manera:

Estoy harta de que me digan lo que tengo que hacer, cuándo me tengo que duchar, cuándo me tengo que poner le bikini…parece que aquí algunos van de líderes»