Nuria Marín, la estrella ‘estrellada’: ¿Por qué es tan mala presentadora en ‘La casa fuerte’?

El 5 de julio de 2020, Nuria Marín tocó fondo. La co-presentadora de ‘La casa fuerte’ explotó, otra vez, contra los concursantes. Pero ¿de quién fue la culpa?

Nuria Marín: La estrella ‘estrellada’

Nuria Marín lleva una década demostrando que realmente es buena presentadora. Fue creciendo en ‘Cazamariposas’ gracias a su rapidez, sentido del humor y mala baba, requisitos fundamentales en Mediaset. Es por ello que, poco a poco, se ha hecho casi imprescindible en la empresa.

Le dieron un programa propio en Divinity e incluso ha llegado a presentar ‘Sálvame’ como sustituta. Su puesta de largo llegó con ‘La casa fuerte’ haciendo de co-presentadora junto a los concursantes. Y es en este reality dónde ha fallado.

Lo vimos ya en la primera gala. Marín parecía no saber dónde estaba. Pero el problema ha ido en aumento: No sabe explicar las pruebas, no empatiza con los concursantes, no sabe manejar la situación.

En redes sociales, Nuria ha sido vapuleada en innumerables ocasiones pero habría que analizar dónde está el problema. Puede que ella no haya estado acertada pero es que el guión de ‘La casa fuerte’ es un caos. Las pruebas están mal planteadas desde el comienzo: son aburridas, infantiles e incluso difíciles de explicar a veces. En un show demasiado barato, sin medios, y eso al final se paga en los directos.

Y luego hay que tener en cuenta que los concursantes no son fáciles que digamos. Han fichado a lo ‘peor’ de cada casa y eso, al final, lo paga el presentador que está con ellos, no el del plató (que en este caso serían Sonsoles Ónega, los domingos y Jorge Javier Vázquez, los jueves)

El último cabreo de Nuria Marín

El domingo 5 de julio de 2020, durante el debate de ‘La casa fuerte’, los concursantes se tenían que enfrentar a una nueva prueba, a priori, bastante sencilla: debían realizar un circuito – tan solo vestidos con un bañador y unos gorros de pingüino – llevando un cubo de agua fría que debían arrojar a su pareja al final del recorrido. Los que acumulasen más cantidad de agua se librarían del asalto.

Antes de comenzar el juego Nuria Marín quiso dejar claro que el agua era no potable sino la que se usa habitualmente para regar el césped sobre el que estaban los concursantes:

No se va a malgastar nada de agua, vamos a regar el jardín gracias a este juego.

Los concursantes corrieron con su cubo de agua vestidos con pingüinos intentando llenar su cubo lo máximo posible. El juego se disputó con normalidad y con máxima intensidad a la hora del recuento final.

Oriana e Iván ganaron con una diferencia abismal. Sin embargo, el cubo de María Jesús y Juani estaba muy igualado con el de Fani y Christofer.

Ambos tienen 4 litros, vamos a esperar a que se estabilice pero diría que el de Juani y María Jesús tiene más

vaticinó Nuria Marín.

La presentadora lo dio todo para intentar ver quién ganaba por milímetros:

¡Si hace falta me pongo a cuatro patas! Creo que ya tengo claro quién es el ganador. En el caso de María Jesús y Juani el agua llega a la raya de 4 litros, en cambio en el de Fani y Christofer falta un poquito para ello

Nuria anunció el veredicto:

¡Fani y Christofer han perdido así que se someten al asalto!

Entonces, Fani se puso histérica:

No estoy de acuerdo. No está por debajo

Nuria intentó, primero, tomarse esa reacción a broma:

Vamos a pedir que venga un notario o alguien de dirección. Creo que está claro pero como no confían en mi palabra vamos a verificarlo».

Tras las comprobaciones Nuria quiso dejar claro a los concursantes:

Respeto que Fani tenga dudas pero estoy harta de que me discutáis siempre las cosas. Aquí soy la sheriff del condado. Si yo digo que es así, es así, es que hay un número. He decidido que venga alguien de dirección a comprobarlo porque entiendo que es un juego de vital importancia y que os jugáis mucho. Pero por favor dejad de cuestionarlo todo, todo el tiempo.

Dicho esto María Jesús y Juani han ganado y por tanto Fani y Christofer se someterán al asalto.