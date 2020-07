Maite Galdeano y su hijo Cristian, protagonistas del mayor drama de ‘La casa fuerte’: “¡Abandono! ¡Me voy de aquí!”

La relación entre Maite Galdeano y su hijo Cristian nunca ha sido buena. Ambos han vendido, durante años, que no se llevan bien pero más allá del espectáculo, lo que vimos el 2 de julio de 2020 en ‘La casa fuerte’ fue totalmente dramático. Una ruptura familiar que ponía los pelos de punta.

Las 5 parejas que Vasile debería llamar ya para meter a capón en ‘La casa fuerte’ y reflotar Mediaset

Maite y Cristian: La madre y el hijo que no se quieren

La historia se ha contado muchas veces. Maite Galdeano tuvo a su hijo Cristian con 16 años. Era una niña sin experiencia, con un bebé y un marido que la maltrataba. Tras nacer Sofía Suecun, Maite huyó con ella a una casa de acogida mientras que Cristian creció con su padre.

Maite y Sofía están muy unidas, tantos que ambas concursaron juntas en ‘GH’, concurso que la hija ganó y desde entonces son estrellas televisivas.

A Cristian le conocimos más tarde como el hijo rechazado por su madre aunque inició su carrera televisiva en ‘Supervivientes 2020’.

Para asegurarse el conflicto y el morbo, Telecinco fichó a Maite y a Cristian para ‘La casa fuerte’ y, al final, ha pasado lo que tenía que pasar

El inicio del drama

El jueves 2 de julio de 2020, durante la gala, vimos cómo todos en ‘La casa fuerte’ comentaban la extraña relación madre-hijo de Maite Galdeano y Cristian Suescun. Aunque los dos aseguran estar muy unidos, son varios los testigos que afirman que Maite habla mal de su hijo ( y es verdad).

Juani, enemiga declarada de Maite, alzó la voz en el directo de la séptima gala del reality para decir todo lo que habría escuchado y para destapar que su relación es más mala de lo que estamos viendo.

Un día Cristian me miró y me dijo que su madre solo quería a Sofía y a Kiko (novio de Sofía). Me dio mucha lástima. También he visto a Maite decirle a él que no vale para un reality. Y yo lo que quiero es que no se deje manipular

Al escucharla Cristian salió rápidamente en defensa de su madre:

Yo no me dejo manipular por nadie. Creo que Juani es un lobo con piel de cordero. Aprovecha una regañina con mi madre. Yo no quiero que la gente aproveche. Mi madre es la mejor madre del mundo y las discusiones que tengamos serán nuestras

.Pero muchos más se sumaban a las palabras de Juani, como Ferre y Fani. Creen que Maite no es justa con su hijo.

Cristian quiere abandonar tras un durísimo discurso de su madre

Tras ese rifirrafe en directo, vimos a lo que se referían los participantes de ‘La casa fuerte’. En una discusión, Maite cogió a Cristian por banda y le dijo una serie de cosas que hizo que se plantease abandonar el programa.

Di por qué no había convivido antes contigo. Por más errores que cometías y yo te decía el camino, hacías lo contrario. Díselo a España. Cuando salgamos de aquí tú irás a tu piso y yo me quedaré con mi hija. Mi niña está conmigo a tope y la he criado so-la, so-la, so-la. Sofía, Kiko, os quiero con todo lo que estoy viendo aquí.

La cosa no terminó ahí. Cristian volvió a zafarse de su madre y ella volvió para decirle que no desearía a ninguna mujer que tuviera a su lado alguien como él.

Al final Cristian no pudo más y amenazó con abandonar ‘La casa fuerte’.

Jorge Javier tiene que intervenir para que no llegue la sangre al río

Jorge Javier Vázquez tuvo que intervenir y tras hablar duramente con Maite, esta, muy afectada, dijo:

Yo no había convivido con mi hijo, pensábamos de diferente manera. Aquí vamos evolucionando pero cuando entramos en calor…

Cristian, entonces, comentó: