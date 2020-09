Los Emmy en tiempos del coronavirus: adiós al glamour y al sentido común

(En elaboración)

Durante la madrugada del 21 al 22 de septiembre de 2020 se celebró la gala de los premios Emmy 2020. Celebrar es un decir porque, por culpa de la pandemia del coronavirus, este ha sido el evento que lo ha cambiado todo. Sin glamour, sin alfombra roja, sin discursos maravillosos (casi todos políticos…). Este es el nuevo Hollywood. Qué triste.

Ver las imágenes de la alfombra roja de los Emmy de cualquier otro año da pena, mucha pena. Centenares de personas abrazándose, divinas, exponiéndose ante los focos y haciendo campaña por sus series ante las cámaras.

Este 2020 lo ha cambiado todos. Los presentadores en la alfombra roja, a dos metros de distancia entre sí, vestidos de gala, con un fondo dorado, pero solos. La soledad y el silencio eran abrumadores. Qué raro era ver todo eso.

Las entrevistas antes de la gala eran virtuales. Los mencionados presentadores fingían jovialidad mientras que los famosos, en sus casas, intentaban sonreír y decir lo felices que estaban por estar nominados.

Viendo esto, uno se pregunta si merece la pena seguir realizando galas. No sabemos lo que durará la pandemia pero hay algo incuestionable: Los premios son espectáculo, una pasarela, un negocio. Sin todo el glamour, ¿De qué sirven?

La organización se puso en contacto durante los últimos meses con todos los nominados para acordar con ellos de qué forma se les grabaría durante la gala. Los candidatos podrán estar acompañados por quien quieran, serán grabados en su casa o en el lugar que prefieran, y también tendrán una mayor libertad a la hora de vestirse en comparación con una gala tradicional con alfombra roja.

Jimmy Kimmel presentó la gala y lo primero que preguntó fue:

¿Para qué demonios se hace una gala durante una pandemia? Puede ser frívolo e innecesario peor también lo es hacerlo cada año. Hacer esto no va a cambiar nada pero es divertido.

Las gradas le aplaudían, cuajadas de famosos. Mentira. Eran imágenes de otros años. Qué miedo.

Pero aparte de esto, Kimmel nos recordó algo importante: durante el confinamiento ha sido la televisión la que nos ha salvado a muchos. Eso sí que hay que celebrarlo.

Luego se descubrió el pastel. Kimmel estaba solo, con fotografías de famosos en los asientos de un estadio vacío. Pero consiguieron hacer un chiste de eso, con Jason Baterman (‘Ozark’) como único invitado, fingiendo ser un trozo de cartón. Estupendo.

Estuvo bien que hubiese presentadores. Sí, los que entregaban los premios estaban allí y era de agradecer. La primera de todos fue Jennifer Aniston, quien le entregó el premio a la mejor actriz de Comedia a Catherine O’Hara por ‘Schitt’s Creek’

Si, daba pena, ver a Kimmel casi en soledad pero allí, en Hollywood, son los mejor en haer del pecado virtud, en crear sueños en tiempos convulsos y lo han conseguido.

La creatividad ha ganado al coronavirus. Los responsables de los Oscar y de los Globo de oro pueden estar tranquilos.

Eso sí, no queremos acostumbrarnos a espectáculos virtuales. Queremos el despliegue, el glamour, las reacciones del equipo y de los perdedores cuando dan premios y la frivolidad de siempre. Esperamos que llegue pronto.

Los primeros premios fueron para la comedia y Schitt’s Creek arrasó con siete premios entre ellos Mejor Comedia, además de Mejor actor, actriz, actor y actriz de reparto. Bien, es estupenda, le ha costado llegar a ser respetada pero es muy buena serie. Lo malo es que ya no hay más temporadas.

Tras la comedia, llegó el turno de Mini serie y TV-movie. Lo de Regina Kig por Wachtmen era previsible como mejor actriz protagonista (Lo merecía Cate Blanchett por ‘Mrs. America’) pero lo de Mark Ruffalo como mejor actor por ‘La innegable verdad’ en vez de a Paul Mescal por ‘Normal People’, no tiene nombre.

Y como era de esperar, Wachtmen se llevó el premio a la mejor TV-movie. Una lástima. Es una serie carísima pero pretenciosa y opaca.

Preguntas sobre la gala: ¿Los perdedores pueden desconectarse cuando ya ha pasado su categoría? ¿Hay límite de tiempo en los discursos? ¿Por qué parece que han aprovechado la pandemia para hacer discursos más políticos y anti-Trump?

Listado completo de nominaciones y premiados

Mejor serie dramática:

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Killing Eve (BBC America)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Mejor actriz principal en serie dramática

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Sandra Oh (Killing Eve)

Zendaya (Euphoria)

Mejor actor principal en serie dramática

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Steve Carell (The Morning Show)

Brian Cox (Succession)

Billy Porter (Pose)

Jeremy Strong (Succession)

Matthew Macfadyen (Succession)

Bradley Whitford (The Handmaid’s Tale)

Jeffrey Wright (Westworld)

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Helena Bonham Carter (The Crown)

Laura Dern (Big Little Lies)

Julia Garner (Ozark)

Fiona Shaw (Killing Eve)

Sarah Snook (Succession)

Meryl Streep (Big Little Lies)

Thandie Newton (Westworld)

Samira Wiley (The Handmaid’s Tale)

Mejor actor de reparto en serie dramática

Nicholas Braun (Succession)

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieran Culkin (Succession)

Mark Duplass (The Morning Show)

Giancarlo Esposito (Better Call Saul)

Mejor comedia

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

El método Kominsky (Netflix)

La maravillosa señora Maisel (Amazon)

Schitt’s Creek (Pop)

Lo que hacemos en las sombras (FX)

Mejor actriz de comedia

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (La maravillosa señora Maisel)

Linda Cardellini (Dead to Me)

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Issa Rae (Insecure)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson (Black-ish)

Don Cheadle (Black Monday)

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (El método Kominsky)

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Ramy Youssef (Ramy)

Mejor actriz secundaria en comedia

Alex Borstein (La maravillosa señora Maisel)

D’Arcy Carden (The Good Place)

Betty Gilpin (GLOW)

Marin Hinkle (La maravillosa señora Maisel)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Yvonne Orji (Insecure)

Cecily Strong (Saturday Night Live)

Mejor actor secundario en comedia

Mahershala Ali (Ramy)

Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine)

Alan Arkin (El método Kominsky)

Sterling K. Brown (La maravillosa señora Maisel)

Dan Levy (Schitt’s Creek)

Tony Shalhoub (La maravillosa señora Maisel)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

William Jackson Harper (The Good Place)

Mejor miniserie

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (FX on Hulu)

Creedme (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO)

Mejor tv-movie

American Son (Netflix)

Bad Education (HBO)

Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones (Netflix)

El Camino: Una película de Breaking Bad (Netflix)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend (Netflix)

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión:

Cate Blanchett (Mrs. America)

Shira Haas (Unorthodox)

Regina King (Watchmen)

Octavia Spencer (Self Made)

Kerry Washington (Little Fires Everywhere)

Mejor actor en una miniserie o película para televisión:

Jeremy Irons (Watchmen)

Hugh Jackman (Bad Education)

Paul Mescal (Normal People)

Jeremy Pope (Hollywood)

Mark Ruffalo (La innegable verdad)

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión:

Uzo Aduba (Mrs. America)

Toni Collette (Creedme)

Margo Martindale (Mrs. America)

Jean Smart (Watchmen)

Holland Taylor (Hollywood)

Tracey Ullman (Mrs. America)

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión:

Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend)

Dylan McDermott (Hollywood)

Jim Parsons (Hollywood)

Jovan Adepo (Watchmen)

Louis Gossett Jr. (Watchmen)

Programas de variedades y talk-show

Daily Show with Trevor Noah

Full Frontal with Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

Late Show with Stephen Colbert

Mejor reality

The Masked Singer

Nailed It

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice