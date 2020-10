El final de Anabel Pantoja en ‘Sálvame’ tras traicionar a Belén Esteban: “¡Eres nadie!”

Anabel Pantoja tiene los días contados en ‘Sálvame’.

El jueves 29 de octubre de 2020, Anabel Pantoja se negó a hablar sobre el conflicto entre su tía, Isabel Pantoja, y su primo, Kiko Rivera. Fue tal su arrebato que sus compañeros y sus jefes ya le han puesto la cruz.

Un aviso para navegantes: Sólo una vez, hace años, entrevisté a Anabel Pantoja en una rueda de prensa. Fue de los momentos más incómodos que he vivido profesionalmente. No es que fuera borde, es que no atendía a las preguntas, sólo miraba el móvil y se quejaba absolutamente por todo.

Un servidor, pues, entiende muchas de las cosas que le pasan a la sobrina de Isabel Pantoja en ‘Sálvame’.

Esta mujer, que hoy por hoy se está forrando en redes sociales, no sirve para otra cosa en ‘Sálvame’ que para hablar de su familia (ellos sí son la ‘noticia’).

Anabel es caprichosa, quejica y vaga. No lo digo yo, lo dicen sus propios compañeros. Que sí, que la acosan, que la forma que tienen de relacionarse en ‘Sálvame’ es demencial y violenta pero eso no excusa a la sobrinísima.

Ahora, el clan Pantoja está de moda porque Kiko se ha peleado con su madre y no se hablan (suena todo a montaje para cobrar).

Anabel está en Canarias, convaleciente, tras romperse una pierna. Aún así, la llaman por Skype y le pagan 600 euros por conexión.

Pero Anabel no quiere hablar de su familia. El jueves 29 de octubre de 2020, desde el plató de ‘Sálvame’ se dijo que Pantoja no quería aparecer ese día pero lo hizo desde su casa.

El programa había grabado una conversación entre Anabel y una redactora que intentaba convencerla para que trabajase ese día.

Anabel dijo llamó “hijos de puta” a sus compañeros y alegó que “igual que Belén Esteban no habla de su hija, ella no habla de su familia”. La diferencia es que la hija de Belén nunca ha hablado públicamente y los Pantoja lo hacen a diario.

Al escuchar esto, Belén Esteban se sintió muy traicionada por la que consideraba su amiga. Anabel pidió disculpas llorando peor era tarde.

Todos los colaboradores cargaron contra Pantoja y prácticamente le dijeron que se fuera ya del programa:

No eres nadie. Estás aquí, no para hablar del estado de alarma, sino para tu familia

Por lo que cobras tú por una vídeollamada, muchos españoles se rompen el lomo.

Le dijo Kiko Matamoros.