Anabel Pantoja confiesa su adicción a las pastillas en ‘Sálvame Deluxe’: «Necesito ayuda, sé que estoy poniendo en peligro mi vida»

La sobrina de Isabel Pantoja, Anabel, visitó este 26 de septiembre de 2020 el plató de ‘Salvame Deluxe’ (Telecinco) para hablar, sin censura, del serio problema de salud que padece desde hace tiempo.

En una entrevista con Jorge Javier Vázquez, la colaboradora del programa confesó su adicción a las pastillas para dormir. «Llevo tiempo diciendo que lo voy a dejar y ahora, por fin, me he puesto en manos de profesionales», afirmó.

«Me he dado cuenta de la dependencia que tengo, cada día me tomo más del doble de lo que me aconseja mi doctor. Empezando por mi madre, pasando por mi familia y terminando por mi pareja, están hartos y quieren que busque una solución. Lo pasan mal al verme así, a veces me oculto para tomar las pastillas y que no me vean”, relató, visiblemente afectada.

«En un futuro me gustaría ser madre y no quiero verme así»

El origen de este problema, se encuentra varios años atrás, cuando con 21 años, empezó a acudir a los platós de televisión. «Ahora, cuando salgo de ‘Sálvame me tomo dos ansiolíticos y cuando me voy a la cama me tomo otra pastilla para dormir», ha confesado.

«Empecé con un valium, un relajante muscular, me dicen que me lo tome para dormir bien y yo accedo«.

Una de las personas que más sufre la adicción de Anabel es su pareja, Omar Sánchez. Según relató la sobrina de Isabel Pantoja, con los efectos de los somníferos no es consciente de hacer muchas cosas. «Mi novio me dice que parezco otra persona cuando me tomo las pastillas. En un futuro me gustaría ser madre y no quiero verme así, es una manera muy vaga de afrontarlo», ha señalado.

Anabel ha contado que todo su entorno sabía de su adicción, a excepción de su padre: «Se está enterando ahora», reconoció.

Sin embargo, la colaboradora de ‘Sálvame’ quiere poner solución al problema y tiene una clínica localizada para iniciar el tratamiento cuanto antes.