Nuevo pique entre Pantoja y Edurne en ‘Idol Kids’: «Parece que soy la mala siempre»

El nuevo programa de Telecinco, ‘Idol Kids’ (Telecinco), ha dejado ya varios enfrentamientos entre las dos miembros del jurado, Isabel Pantoja y Edurne, por su forma de valorar.

Por su parte, la madrileña es considerada como la más estricta a la hora de seleccionar a los talentos, mientras que Pantoja es incapaz de decir «no» a ningún pequeño.

La noche de este 21 de septiembre de 2020, Mario, de 14 años, interpretó la canción ‘Feeling Good’, y dejó a todos sorprendidos con su voz. No obstante, a Edurne su actuación no le convenció del todo y se mostró reticente a la hora de valorarle. En ese momento, Isabel Pantoja reconoció que para ella, Mario tenía un ticket de oro directo.

«Creo que deberías cuidar esos graves. Tengo dudas del voto que te voy a dar y por eso te pido que me improvises algo ahora, a capella», le pidió Edurne. Ante esta petición, Pantoja se indignó con su compañera: «No le pongas en este tesitura, tía. No, no. Ay, que me da mucha pena. Ahora esto le puede poner nervioso», señaló.

Como era de esperar, Mario superó con creces la prueba de Edurne, dejando a todos alucinando con una improvisación impecable con la que consiguió el visto bueno de todo el jurado. Sin embargo, no consiguió el ticket de oro que quería darle Pantoja. «Yo te lo digo con todo mi corazón. Espero que lo entiendas porque parece que yo soy la mala siempre«, se justificó Edurne

«Ya has dicho tres veces que lo haces desde el corazón Edurne, y es verdad. Lo hace con todo su corazón para que aprendas más», contestó Pantoja.

Al final, Mario recibió el botón verde de los tres y consiguió pasar a la siguiente fase.