El músico Carlos Jean (‘Idol Kids’) machaca a Iñaki López por su masaje a Sánchez: «¿Dónde quedó el periodismo?»

El músico y productor Carlos Jean ha agitado las redes sociales en relación a la pregunta que le ha lanzado al presentador de laSexta Noche, Iñaki López, por su controvertida entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Jean, actual jurado del programa ‘Idol Kids’ (Telecinco) arremetió duramente contra el presentador vasco de la competencia, lo que generó una multitud de reacciones, que quizás fueron la causa que llevaron al músico a retirarlo de sus redes sociales, aunque las capturas seguían presentes.

El tuit de Jean era demoledor contra López.

“¿En serio? ¿Esto es una entrevista? ¿Dónde quedó el periodismo?”, se preguntó en su perfil, añadiendo una cara de sonrojo que invitaba a pensar que López no salía muy bien parado de su encuentro con Sánchez.

De esta manera tan gráfica, Jean se sumaba a aquellos que estaban criticando a López durante toda la noche del sábado 19 de septiembre por su pasividad ante el argumentario del socialista, que no tuvo problemas una vez más en colocar los mensajes que más le interesaban.

Como destacábamos en PD, el presentador de laSexta Noche se tragó como un bendito el mantra-ficción del inquilino de La Moncloa: «Hemos salvado 450.000 vidas».

Dice el clásico que una mentira, por mil veces que se repita, jamás se convertirá en verdad.

Sin embargo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, insiste en vender continuamente como un ‘mantra-ficción’ que gracias a su gestión se salvaron casi medio millón de vidas en plena primera oleada del coronavirus.

Spot d Schez en ⁦@SextaNocheTV⁩ . Bochornosa entrevista propaganda d @IñakiLopez ,q le pregunta x Kitchen pero no le interroga x caso Dina ni x financiación ilegal d su socio ⁦@PODEMOS⁩ . X cierto Schez miente: el CjoAdcion ⁦@rtve⁩ no se renueva xq él no quiere pic.twitter.com/k4eTyUSSup

— Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) September 19, 2020