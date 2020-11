Florentino Fernández, Jordi Cruz o Pepe Rodríguez: ¿Quién es el más homófobo de ‘MasterChef Celebrity’?

En la TVE socialista hay homofobia y el ejemplo más claro es el de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’

Todo comenzó el 20 de octubre de 2020, uno de los concursantes más queridos de la quinta temporada de ‘MasterChef Celebrity, Florentino Fernández, volvió a sacar uno de los personajes que le hicieron famoso allá en los 90, Krispín Klander.

Klnader es un homosexual, modosito y tocón, que mete mano a todos los hombres que se le acercan.

Poco a poco, el personaje se convirtió en Flosie, una especie de imitación barata de Josie, otro de los concursantes del programa, homosexual declarado, y del que se ríen por su feminidad.

Flosie ya es un chiste recurrente en el programa. A todos les hace gracia. Ni siquiera Josie se queja, suponemos que es como coraza ante la cantidad de ataques que ha debido sufrir en su vida.

Lo grave es que aquí nadie se dé cuenta del error. Los tiempos han cambiado, el humor debería hacerlo también.

Como programa de una cadena pública que es, desde la dirección de ‘MasterChef Celebrity’ debería disculparse. A todos los que hemos sufrido acoso homófobo en nuestra vida nos resulta doloroso ver ese programa.

Si, los chistes de Florentino Fernández están anticuados y son terribles pero recordemos algo. El noventa por ciento de las veces que el humorista saca a su personaje es porque se lo piden dos de los jueces del programa, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. Los dos, en plan machos dominantes, creen que es muy divertida la broma. Puede que no hayan caído en el error pero ya es hora de que lo hagan.

Confesión personal: Crecí con el famoso ‘Maricón de España’ de Martes y Trece (uno de los más conocidos sketches del dúo cómico) y aquello fue una tortura. Ahora, 30 años después, cualquier niño que vea Masterchef puede entender que está bien reírse de la ‘pluma’ o de la sexualidad de un compañero.

En la última gala del programa, la emitida el 24 de noviembre de 2020, Flosie ha vuelto a aparecer mientras que Jordi y Pepe le reían las gracias. Es una actitud tan terrorífica.

Lo peor es que que este programa lo pagamos todos. Y luego, Pedro Sánchez escribe cartas a niños que han sufrido ataques homófobos como estrategia populista. Que ponga orden en su casa antes de dar lecciones. Es repugnante.

El 24 de noviembre de 2020, Josie, habló para La hora de La 1 y dijo no sentirse ofendido por la supuesta imitación de Florentino Fernández:

A mí no me está imitando. Si me está imitando, me está imitando muy mal. Yo no me ofendo.

En Masterchef hay mucho show y muchas bromas que están hechas con mucho amor, porque es lo que tiene este programa.

No entiendo cómo se puede interpretar algo como odio dentro de un programa que es lo más amoroso que he visto en 13 años de televisión. Además, esto es muy democrático: apagas la tele o la enciendes.