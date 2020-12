‘Sálvame’ destroza a Rafael Amargo: María Patiño y Belén Esteban cuentan sus inquietantes experiencias con él

‘Sálvame’ se ha tomado un respiro en su ataque a Isabel Pantoja para centrarse en Rafael Amargo y hacer leña del árbol caído después de saber que el bailaor ha sido detenido por supuesta pertenencia a una organización criminal.

Tal y como informó el informativo de Telemadrid el 1 de diciembre de 2020, Amargo ha sido detenido junto a otras tres personas por organización criminal, relacionada con tráfico de drogas. Fuentes policiales, citadas por la agencia Europa Press, señalan que en el marco de la misma operación, los agentes han arrestado a otras cuatro personas, entre ellas la pareja del coreógrafo.

Tras su detención, Amargo fue trasladado a la comisaría del distrito centro de Madrid, donde habría prestado declaración.

La Policía está registrando, actualmente, tanto su domicilio como otras viviendas.

Amargo estaba en la capital a causa del inminente estreno de la obra «Yerma», inspirado en la obra de Federico García Lorca y que iba a presentarse al público el próximo jueves 3 de diciembre en el Teatro La Latina de Madrid.

El granadino habría acompañado a los agentes durante el registro de su domicilio tras ser esposado, para ser posteriormente conducido a comisaría, como parte de una operación que está bajo secreto por orden judicial.

Obviamente, en ‘Sálvame’ aprovecharon la detención de Amargo para cargar contra él. Le describieron como un ser “endiosado”, “soberbio” y con un “carácter horrible”. El único que intentaba defenderle fue Antonio David Flores alegando que era un “gran artista y un gran amigo “ cuando no estaba bajos los efectos de las drogas. De hecho, Antonio David ‘justificó’ al bailarín echándole la culpa a sus “amistades”.

Además, Flores aclaró que aunque Amargo está casado con la argentina Luciana Bongianino (“por papeles”) estaría saliendo actualmente ”con un Míster Gay”.

En 2007, Amargo dirigió la gala de la elección de la reina del Carnaval de Tenerife y no sin polémica ya que no supo captar el espíritu del carnaval de la isla.

A tanto llegó el asunto que el gobierno local puso el caso en manos de sus servicios jurídicos para que buscaran la fórmula legal de no abonar una parte «importante» de dinero al artista, que ya en la previa había desatado las críticas en Tenerife al anunciar antes de la gala que no quería «gordas» en el espectáculo.

Un espectáculo diseñado por Amargo en el que, entre abucheos y una pitada histórica, actuaron, entre otros, Belén Esteban, quien imitó a Madonna.

El 2 de diciembre de 2020, la propia Belén Esteban confesó que :

Tengo que ser sincera , a mí me pidió dinero, se lo di y me lo devolvió

También aseguró que hace 10 años, Belén iba a muchas fiestas en casa del bailarín. Ya sabemos cómo estaba la Esteban en esa época…

Otra que se unió al linchamiento fue María Patiño, quien describió una acalorada bronca con el bailaor:

Yo he tenido problemas con él, yo sé la cara que tiene Rafael Amargo porque lo he vivido yo… muy temperamental, no permite que nadie le diga las verdades.

El resto de la humanidad tenía que estar bajo sus pies. Yo el enfrentamiento que tuve con él fue por defender a sus bailarinas. Despreciaba a los que no estaban a su nivel, era déspota, se consideraba un genio.