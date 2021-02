Todos con todos: ‘La isla de las tentaciones 3’ ya parece una película porno

En sólo cuatro episodios de ‘La isla de las tentaciones 3’ ya ha habido más infidelidades que en el resto de ediciones juntas.

La entrega que vimos el 11 de febrero de 2021 de la tercera temporada de ‘La isla de las tentaciones’ fue, de lejos, la más bestia que hemos visto hasta la fecha. Y ojo, queda lo más fuerte aún.

Ya sabíamos- por los dos vídeos pornográficos que se filtraron al comienzo del programa- que esta iba a ser la edición más salvaje de todas pero no sabíamos hasta qué punto.

En la entrega anterior, Manuel le puso los cuernos a Lucía, besándose primero con la recién llegada de Fiama y, a los dos minutos, con Stefany. Algo nunca visto en el programa. Menos mal que Jesús le paró los pies a Manuel y le dijo que lo que estaba haciendo estaba muy mal.

Y mientras, Lucía, en su villa, es la persona más respetuosa del mundo aunque, eso sí, criticó a su novio diciendo que es prácticamente un mantenido solitario.

En el capítulo cuatro, Manuel se decantó por Fiama como amante y volvió a enrollarse con ella. Mientras, Lucía, se llevaba bien con su cita, Carlos.

En la hoguera de los chicos, Manuel vio las citas de Lucía y Carlos y dijo:

Yo me he besado pero ella está tonteando. No lo está pasando tan mal como creía.