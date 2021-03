‘Sálvame’ crea un circo mediático en el funeral de Álex Casademunt: preguntas incómodas y mucho morbo

Informar de una muerte no es fácil pero se puede hacer con mayor o menor respeto, algo que no han tenido en ‘Sálvame’ con el fallecimiento del cantante Álex Casademunt. Eso sí, los de Telecinco no han sido los únicos en montar un show alrededor de esta tragedia.

Álex Casademunt, conocido por su participación en la primera temporada de ‘Operación Triunfo’, falleció en la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2021 en un accidente de tráfico en la localidad catalana de Mataró.

La noticia fue filtrada en redes sociales por una patrulla vecinal de Mataró antes incluso de que se enterase la familia por lo que se ha iniciado una investigación policial.

Hasta el tanatorio se han acercado, además de familiares, amigos y vecinos de la localidad, casi todos los compañeros de Casademunt en el primer ‘OT’.

Todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y los reporteros se amontonaron en la puerta del tanatorio.

El circo mediático ha sido sonado, desde ‘Espejo público’ en A3 (donde ha montado un show escabroso y morboso) hasta en Telecinco, en especial en ‘Sálvame’.

Marta López, dolor y espectáculo

Marta López, colaboradora de ‘Sálvame’ e íntima amiga del fallecido, lloró en directo, el 3 de marzo de 2021, por la trágica noticia.

Al día siguiente, López acudió a Cataluña para la misa funeral junto a la cantante Merche, ex pareja de Casademunt.

Llamó la atención, primero, que Marta y Merche hicieran una conexión en directo desde el coche para ‘Ya es mediodía’, donde se mostraron afectadas y aseguraron que se “iban a encontrar mucho dolor”. Un poco gratuito todo, ¿no?

Pero la presencia de Marta López se hizo más importante ya en ‘Sálvame’ donde prácticamente ejerció como portavoz de la familia y amigos del fallecido frente a las cámaras de ‘Sálvame’.

De hecho resultó un poco incómodo ver a Marta proponiéndole a Javián, (amigo y compañero en ‘OT’ de Casademunt) que sacaran una canción de homenaje al fallecido mientras que Javián no sabía contestar.

Preguntas incómodas y espectáculo

Hablando de Javián, resultó extraño cómo, desde el plató de ‘Sálvame’, le hacían preguntas tan inútiles y obvias como esta:

¿Quién crees que está sufriendo más ahora mismo? ¿La familia o los amigos?

¿Qué clase de pregunta es esa? Si no saben qué decir, que no digan nada.

En un momento determinado, salió del tanatorio el hermano de Álex acompañado de todos los compañeros del cantante en ‘Operación Triunfo’, entre ellos, David Bustamante, Javián, Nuria Fergó, Rosa, Verónica, David Bisbal, Geno, Rosa López, Manu Tenorio…

Joan, el hermano de Álex, habló para las cámaras y dijo:

Estamos absolutamente destrozados, conmocionados, estamos muy contentos porque España se ha volcado con alguien de un tremendo talento. Era una parte de mí, es el momento más duro de mi vida y de muchos de nosotros.

Gracias a todos por estar aquí, con todo el cariño, Álex estaría muy orgulloso de ver todo esto. Estaría encantado de este recibimiento, es brutal, espectacular, no tenemos palabras.

Y cuándo se retiraron, fueron corriendo los reporteros para preguntar a los famosos allí presentes cómo se sentían.

Entendemos que, como periodistas, quieran entrevistar a los más conocidos pero las imágenes de ese ‘acoso’ en una situación así resultan chocantes.