El plan de Netflix para fastidiar a todos sus usuarios y que le puede costar la ruina

Netflix se está cubriendo de gloria. Con su última ocurrencia no se da cuenta que va a hundirse ante la competencia.

El viernes 12 de marzo de 2020, Netflix se hizo viral en redes sociales por un mensaje que pedía a los usuarios la verificación de la propiedad de la cuenta, junto con una frase que decía:

Si no vives con el propietario de la cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo contenido

Parece ser que el gigante del streaming quiere impedir las cuentas que comparten contraseñas.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy — chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021

Las cuentas de Netflix permiten hasta cinco usuarios diferentes, es decir, se pueden crear como máximo cinco perfiles en la plataforma.

Sin embargo, eso no quiere decir que puedas usarlos todos al mismo tiempo: en España hay tres modalidades de precios y cada una permite un número de visionados a la vez -el básico permite uno, el estándar dos y el premium 4-.

Eso sí, no hay restricción es en el número de dispositivos con la sesión iniciada. Por tanto, a la hora de pedir verificaciones, se tendrá en cuenta la ubicación del dispositivo desde el que se intenta reproducir algo.

Pero ¿qué pasa si utilizo mi cuenta en un dispositivo distinto si me voy, por ejemplo, de vacaciones? ¿Me van a castigar por ello?

Como empresa puede restringir lo que quiera pero Netflix no debería de hacer este tipo de estrategias teniendo en cuenta que, realmente, la competencia, ahora mismo, está siendo tremenda y no es, ni de lejos, la plataforma más barata. Por no hablar, por su puesto, que llevan meses y grandes estrenos.