Algo raro pasa en Telecinco: ¿Por qué en ‘Sálvame’ tienen prohibido hablar de Ana Rosa Quintana?

¿Sigue habiendo guerra entre productoras en Telecinco o hay una paz fría? Tras lo que pasó el 21 de septiembre de 2021 en ‘Sálvame’ no sabemos qué pensar.

La historia es la siguiente. Una semana antes, Laura Fa, colaboradora de ‘Sálvame’ concedió una entrevista a Gabriel Rufián en la que se despachaba a gusto con sus compañeros del programa de Telecinco (además de definirse como independentista y de querer ilegalizar VOX).

Entre lo que más molestó al resto de tertuliano fue lo que Laura Fa dijo de Chelo García Cortés, tachándola de ser una “señora en edad de jubilarse”.

Además, también habló de personajes de otras cadenas como de Susanna Griso, de quién dijo:

No me gustan muchas cosas de las que hace. Me sorprende.