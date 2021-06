‘El programa de Ana Rosa’ contra ‘Sálvame’: las guerras internas en Mediaset han llegado a su punto más álgido

Rocío Carrasco ha provocado una auténtica guerra entre las dos productoras más importantes en Mediaset: La fabrica de la tele (Sálvame, Rocío) y Unicorn Content (El programa de Ana Rosa)

Cuando se estrenó, el 21 de marzo de 2021, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ todos los medios de comunicación se hicieron eco del relato de la hija de Rocío Carrasco denunciando los malos tratos sufridos por su ex marido (Antonio David Flores).

Durante las primeras semanas, y como es lógico, en ‘El programa de Ana Rosa’ se analizaban todo lo sucedido en la docuserie pero desde hace dos capítulos hay un apagón informativo sobre este tema en el magacín matinal.

Es extrañísimo que en ‘A.R’ no se hagan eco de un programa con tantísimo éxito de su misma cadena (en Mediaset, los espacios se retroalimentan entre sí).

Pero hay que ser justo, en ‘Ya es mediodía’ sí que hablan del tema y está producido por la misma productora que la de ‘El programa de Ana Rosa’.

Eso sí, parece que hay una guerra entre productoras por cuestiones ideológicas. Para empezar, en ‘A.R.’ se contrató a Rocío Flores (hija de Carrasco) no sólo para hablar de ‘Supervivientes 2021’ sino para que le de réplica a su madre.

También, entre los colaboradores del magacín matinal los hay que han sido muy, muy críticos con Rociito (Alessandro Lequio, Antonio Rossi e incluso la propia Ana Rosa).

Por todo ello, el discurso que Carlota Corredera dio el 2 de junio de 2021 antes de entrevistar a Carrasco en directo se puede interpretar, claramente, como un ataque a Ana Rosa Quintana y a su equipo:

Claro que hemos cometido errores y seguramente los seguiremos cometiendo, pero lo que importa es lo que vamos a hacer a partir de hoy. Es muy revelador ver quién se suma al carro de acusarnos de cometer errores justo después de que nosotros los hayamos reconocido primero. Son los negacionistas.

Por cierto, tenemos novedades sobre ellos. Estos últimos días hemos descubierto que los negacionistas se dividen entre los que han opinado sin ni siquiera haber visto la serie y los que de la noche a la mañana han decidido no hablar del tema. Quizás para no darle la razón a Rocío Carrasco o lo que es lo mismo: para no admitir que estaban equivocados. En cualquier caso, es un gran avance. Así que bienvenidos