Antonio David Flores y Marta Riesco ya viven juntos, lo que deja a Rocío Flores como una hipócrita

Nueva bomba para el mundo del corazón. Antonio David Flores ya está viviendo con la periodista Marta Riesco, amiga íntima, por cierto, de la hija de él, Rocío Flores, la misma que va por la vida llorando porque su papá ha roto con Olga Moreno. Es todo rarísimo.

Nos despertamos el 12 de enero de 2022 con una noticia tan sorprendente como esperada. Según la revista Lecturas, Antonio David Flores y la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ya son pareja oficial y viven juntos, tres meses después de que el ex guardiacivil anunciase su separación de Olga Moreno.

Tal y como ha podido comprobar ‘Lecturas’ en exclusiva, Antonio David Flores ya reside en casa de Marta Riesco. El ex guardia civil, que hasta hace poco elegía el domicilio de sus abogados durante sus largas estancias en Madrid, ahora se ha trasladado al hogar de la reportera de ‘El programa de AR’.

A pesar de que la pareja intenta pasar desapercibida, entrando y saliendo por separado –y en el caso de Antonio David camuflado con gorra, mascarilla y bajo una capucha–, comparten ya su día a día. Fuera de casa, cautelosos, no se dejan ver juntos. ‘Lecturas’ ha tenido acceso, en exclusiva, a las imágenes que demuestran esta convivencia.

¿A qué juega Rocío Flores?

Aquí, lo realmente sorprendente es la posición que ocupa Rocío Flores, puesto que es íntima amiga de Marta Riesco desde hace años. De hecho, cuando se suponía que Antonio David y Olga eran la mar de felices, él ya había iniciado una relación con Riesco, quien organizó una fiesta de cumpleaños para Rocío y a la que Olga acudió encantada.

Es más, últimamente hemos visto a rocío y a Marta compartiendo plató muy estupendas ellas y a Riesco defendiendo a su amiga en otros programas.

Eso sí, Rocío Flores sigue diciendo que está rota de dolor porque Olga y su padre no están juntos, que la familia se ha destrozado por culpa de su madre, Rocío Carrasco, y de ‘Sálvame’. No querida, no sois una familia unida y nunca lo habéis sido. Ahora nos espera ver a la niña en El programa de Ana Rosa, con cara de borde y amenazando a la gente.