¿Marta Riesco, despedida de ‘El programa de Ana Rosa’? Así ha hundido su carrera en cinco minutos

Marta Riesco se ha quitado la careta. Ni periodista ni leches. Es un personaje más de la prensa del corazón. Al nivel, casi, de su amado Antonio David. Y es que, el 25 de enero de 2022, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ cayó en su propia trampa. Por fin.

Marta, el personaje más polémico

Marta Riesco dice que no quiere ser personaje. Que aunque esté saliendo con Antonio David Flores que por favor que la respeten como periodista y reportera estrella de ‘El programa de Ana Rosa’. El problema es que nadie se cree eso ya.

Por lo que sabemos –o por lo que dicen en varios programas de Telecinco, incluido aquel en el que ella trabaja- Riesco siempre se ha sentido atraída por los personajes famosos.

Pero recordemos una cosa. Marta Riesco fue muy amiga de Isa Pantoja- Chabelita-, aunque ahora, la hija de la tonadillera diga que no se fía de la periodista y que no tiene relación con ella.

En mayo de 2019 se supo, en boca de Kiko Rivera, que en la Nochevieja anterior, Isa Pantoja invitó a unas amigas suyas a Cantora- la mansión de Isabel Pantoja- y que, mientras que se suponía que todos estaban durmiendo, dos de esas amigas, ambas mujeres, mantuvieron sexo en el sofá del salón de la tonadillera.

Nunca se supo el nombre de las protagonistas de esta historia pero el 16 de enero de 2021, en ‘Viva la vida’, señalaron a la mismísima Marta Riesco.

Algo que, más o menos confirmó Anabel Pantoja en ‘Sálvame’ ya que fue ella la que interrumpió el acto sexual en Cantora entre las dos invitadas.

Marta Riesco hunde su carrera

El 25 de enero de 2022 una frase lo cambió todo.

Te vas a sentar en el banquillo como tu tía.

Diez palabras demoledoras que Riesco le lanzó a Anabel Pantoja en un directo en ‘Sálvame’. Adiós a la Marta periodista. Bienvenido el personaje.

La arrogancia, prepotencia y clasismo que mostró en dicha disputa, coronaron a Marta como una famosa más de esas que se pelea en el barro.

Primero, atacar a Anabel Pantoja es lo fácil. Marta la va a demandar por contar lo de la supuesta escena sexual de Cantora pero la sobrinísima ha sido la última en hablar de ello. ¿Por qué Marta no denuncia a Kiko Rivera que fue el primero que lo hizo?

O Marta siempre ha querido ser famosa y siempre ha sido como la vimos ese 25 de enero o la influencia que ejerce AD sobre ella no es la mejor de todas. Lo más probable es que se hayan juntado el hambre con las ganas de comer.

¿Riesco ha sido despedida de ‘El programa de Ana Rosa?

El 26 de enero de 2022 los rumores sobre Marta Riesco decían que la reportera habría sido despedida de ‘El programa de Ana Rosa’. De hecho, todas las alarmas saltaron cuando la reportera no apareció en Vitoria cubriendo las últimas horas que rodean a Iñaki Urdangarín, ya que lo venía haciendo desde el pasado lunes.

Por ello, para evitar más comentarios sobre la reportera, Joaquín Prat., el presentador, tomó la palabra en directo:

Por cierto, dice Diego Arrabal que Marta ha sido expulsada de este programa, nada más lejos de la realidad. Marta Riesco está de día libre y mañana cuando vuelva estará trabajando en este programa.

Vale, de momento no ha sido despedida pero lo que tiene Unicorn con esta chica es una patata caliente. Hasta el mismo Joaquín Prat, una semana antes, se enfadó con ella por ir contando su vida por los pasillos de Telecinco para luego negarse a hablar en directo.

Por mucho que lo niegue, Marta quiere ser personaje. Quiere y lo es. Yo soy productor de AR y me interesa más que me cuente su relación con la familia flores y con los Pantoja a que me hable de Urdangarín.

Pero aquí, lo grave es que esta chica no habla en su programa pero aparece en ‘Sálvame’ cinco minutos y suelta lo más grande. Los de ‘AR’ tienen que estar bastante enfadados con ella.