Fallece la actriz Isabel Torres, protagonista de la serie ‘Veneno’

Ha muerto de cáncer la actriz Isabel Torres (Las Palmas de Gran Canaria, 1969), una de las protagonistas de la serie de televisión sobre La Veneno.

La noticia se ha comunicado a través de la cuenta oficial de Instagram de la intérprete:

Isabel Torres tenía 52 años y en ‘Veneno’ interpretó a la versión más adulta de Cristina Ortiz. A la intérprete, modelo y presentadora de televisión le diagnosticaron cáncer de pulmón durante el rodaje de la serie.

El 15 de noviembre de 2021, Isabel Torres impactó a sus seguidores con un vídeo en Instagram en el que aseguraba que le quedaban 2 meses de vida:

He tenido un poquito más de metástasis en los huesos. Estoy en casa de una amiga, que es como mi hermana.

Este es el último vídeo que voy a hacer porque, en principio, me han dado dos meses de vida. Voy a ver si los supero y si los supero bien y si no, también. La vida es así.

Quiero darle las gracias a mis fans y a toda la gente que me ha apoyado muchísimo. Y darle las gracias a mi familia.

El vídeo es para decirles, eso, que les quiero mucho. No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo.

La vida es tan bonita y hay que vivirla.

Si salgo de esta, me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer conocerles y estar con ustedes y vivir, vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Les doy un beso enorme, cuídense muchísimo y nos vemos pronto si Dios quiere. Y si no, nos vemos en el cielo