Guerra descarnada entre Jiménez Losantos y Jorge Javier Vázquez: insultos por el físico y secretos desvelados

Jorge Javier Vázquez cada día se hunde más. Ha vuelto a hacer lo de siempre, dar golpes bajos para defenderse. El problema es que, esta vez ha pinchado en un hueso demasiado duro: Federico Jiménez Losantos.

La guerra entre el presentador de ‘Sálvame’ y el locutor de esRadio viene de largo pero últimamente se ha vuelto más violenta.

La última batalla entre ambos comunicadores se inició el martes 5 de abril de 2022 cuando Losantos atacó a varios medios por cómo están tratando la trama de espionaje ilegal por la que la productora La Fábrica de la Tele está siendo investigando.

Recordemos que en la llamada ‘Operación Deluxe’ se investiga la relación de el colaborador y paparazzi Gustavo González y el expolicía Ángel Jesús Fernández Hita, quien, supuestamente, le pasaba información policial de 140 famosos al primero, con el consentimiento de la productora de ‘Sálvame’.

Por ello, Vázquez, el martes, le dijo a Belén Esteban:

Últimamente La Razón la tiene tomada contigo. Publica noticias que son falsas, tendenciosas , sacadas de contexto, que no se ajustan a la realidad. Y todo lo que publique Libertad Digital, no hagan nada de caso que es mentira absolutamente todo. Pretenden enturbiar, engañar…

Federico Jiménez Losantos contestó este miércoles a Jorge Javier Vázquez en la crónica rosa de ‘Es la mañana’:

Vázquez, como no sabe defenderse, decidió, el miércoles por la tarde, atacar al periodista con argumentos cutres, simplistas y que no vienen a cuento:

He visto a Jiménez Losantos en Youtube. ¿Qué recogidito está? Es como el extraño caso de Bejamin Button, no? Lo que así como que está haciendo el camino a la inversa, se está haciendo cada vez más pequeño, como de niño. Yo creo que están a punto de operarlo de fimosis.

El jueves 7 de abril de 2022, Vázquez volvió a la carga y confesó por qué no fue a promocionar su obra de teatro al programa de Jiménez Losantos:

Ante mi sorpresa me dijeron que la audiencia no iba a entender que se invitase a alguien al que critican tanto diariamente. ¿Qué concepto de la democracia tienen? Me han dicho que tiene halitosis. Desde que hay covid están encantados porque hay mampara. Lo que más gracia me hace es que Losantos va diciendo por ahí que se tiene que quitar a las mujeres de encima.