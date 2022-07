Tiembla Telecinco: Belén Esteban culpa a Rocío Carrasco del hundimiento de ‘Sálvame’

¿Rocío Carrasco se ha cargado Telecinco? Belén Esteban cree que sí

El día 20 de julio de 2022, la revista Semana publicó en portada una exclusiva de Belén Esteban, quien reató el infierno que había sufrido tras romperse una pierna en el plató de ‘Sálvame’, ser operada y estar tres meses inmovilizada.

Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar… Me hundí.

he estado peor de la cabeza que de la pierna. Estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes… conmigo misma.

Me he portado mal con mi marido. Mi cabeza me ha traicionado y él ha tenido una paciencia infinita. Me ha demostrado que me quiere con locura.

Estoy muy agradecida a todos los que se han preocupado por cómo me encontraba cada día. (…) Sin embargo, estoy muy dolida y defraudada porque mis compañeros de ‘Sálvame’ me han apoyado todos, menos uno

Dijo la Esteban sobre sus últimos tres meses de baja.