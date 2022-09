Paz Padilla hace el ridículo en ‘El Hormiguero’ con un ‘zasca’ inesperado a Belén Esteban

Paz Padilla ha vuelto pero no a Telecinco. Lo ha hecho en Antena3 y ha confirmado por qué cae mal a la audiencia.

El 1 de marzo de 2022, se confirmó que Mediaset había despedido a Paz Padilla después de que esta abandonase su puesto de trabajo el 20 de enero de 2022 tras una monumental bronca con Belén Esteban.

La de Paracuellos se enfrentó a la humorista por el tema de las vacunas contra el coronavirus e insinuó que Paz no se había vacunado.

En un comunicado oficial, el grupo de comunicación puso como excusa para el despido, el hecho de que Paz abandonase su puesto de trabajo hora y media antes de que acabase el programa, algo sorprendente si tenemos en cuenta que, cada día, colaboradores y presentadores de ‘Sálvame’ se marchan enfadados por cualquier cosa y no les despiden por ello.

Paz demandó entonces a la empresa por despido improcedente. Y aquí está el truco.

El 10 de junio de 2022, el grupo de comunicación lanzó una nota de prensa en la que informaba que había retomado la relación laboral que le unía con Paz Padilla, y que se mantendrá en los mismos términos que la humorista andaluza firmó unos meses antes de su despido este mes de enero.

Eso sí, no se espera que Paz vuelva a aparecer en pantalla. Mientras, la presentadora ha sido protagonista de la prensa de corazón por tener un nuevo amor después de la muerto de su marido en 2020 por culpa de un tumor cerebral.

El 7 de septiembre de 2022, Padilla acudió como invitada a ‘El Hormiguero’ en Antena3 para hacer promoción de su montaje teatral ‘El humor de vida’, basado en su propio libro en el que narra la enfermedad y la muerte de su marido ( con un discurso sobre el ‘amor’ que, mientras presentaba ‘Sálvame’, llegó a ser enfermizo y sectario).

Padilla entró en el plató como un torbellino, bailando y subiéndose encima de Pablo Motos.

Luego habló de los que la critican por haber rehecho su vida junto a otro hombre:

¿Cuánto tiempo hay que esperar para rehacer tu vida?. ¿Estamos todavía en la época de los faraones, en la que cuando morían, a la mujer también se la enterraba con él? El amor no es algo que acabe cuando la persona se va. El amor no se dosifica, es inmenso. Y yo tengo una gran capacidad de amar.

Se han publicado una serie de cosas y me han criticado mucho en las redes, porque han pasado dos años desde que Antonio falleció y vieron unas fotos en las que yo estaba con un chaval, ‘que hay que ver, tanto lo quería..

Porque la persona se vaya, no quiere decir que el amor se acabe. Sigo enamorada de él.

El tiempo que esté, quiero ser feliz, porque hay dos opciones: te puedes caer en un agujero o en una tumba. De la tumba no se sale. Hay que sufrir, pero lo justo.

Qué pasa, que tú dejas de amar a un hijo porque tienes otro? ¿Dejas de amar a tu madre porque no está? Yo tengo mucha capacidad de amor y soy una persona que en este proceso aprendí a aceptar que yo seguía viva y quería seguir viva el tiempo que esté aquí, me da igual cuál sea.

La humorista tenía razón, obviamente, pero ese tufillo de discurso de secta seguía ahí.

Yo entiendo que haya a mucha gente a la que le cueste mucho trabajo, por eso yo no digo lo que la gente tiene que hacer. Yo digo lo que a mí me ha ayudado. Yo he entendido que hay un momento en el que no puedes hacer nada, que lo único que puedes hacer es intentar que el tiempo con él sea maravilloso.

Mentira. Padilla se ha tirado años exigiendo a la gente cómo tenía que comportarse ante el dolor.

En cuanto a la bronca que tuvo con Belkén Esteban por las vacunas y el estúpido comentario que hizo sobre la variante Omicrón del coronavirus (que ella llamó ‘Onitrón’), la humorista echó balones fuera:

Me liaron una muy importante. (Zasca a Belén Esteban). Yo lo único que quería decir ahí es algo muy evidente que es que, aunque estuviéramos vacunados, podíamos volver a cogerlo, que es lo que me ha pasado a mí. Yo ya lo he cogido tres veces

La primera estuve ingresada. Por eso digo que no soy negacionista, ¿cómo voy a serlo, si yo lo he vivido, si sé lo que es sentirte asustada en una planta, aislada, que tengas una neumonía bilateral y que estés con oxígeno? Yo lo he pasado muy mal y conozco a mucha gente que lo ha pasado mal