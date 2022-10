Samantha Vallejo-Nágera, destrozada en redes por humillar a su hijo: ¿Mala madre o ejemplo a seguir?

Debería estar prohibido sacar a menores en redes sociales y menos si es para humillarlos.

Partiendo de esta premisa, lo que ha hecho Samantha Vallejo-Nágera, es espeluznante.

Para empezar, tiene un hijo al que llama públicamente ‘Roscón’ porque nació un 6 de enero, día de los Reyes Mago, y vino con “sorpresa”, es decir, tiene Síndrome de Down. Un chiste familiar que está muy bien para los adultos pero no sé hasta qué punto un niño-cualquier niño- puede tomárselo como una ironía o como una humillación. ( a mí, de pequeño me llamaban Don Pimpón por lo gordo que estaba y no he crecido muy bien de la cabeza que digamos).

La jueza de ‘MasterChef’ suele sacar mucho a su hijo en sus redes sociales. Le graba en su día a día y lo comparte con sus seguidores. Se abre el melón, otra vez, si los padres tienen derecho sobre la imagen de sus hijos menores, si son, o no, de ‘su propiedad’.

Pero a todo esto le añadimos lo que ocurrió este pasado fin de semana.

Samantha subió un vídeo en el que le echaba una bronca a su hijo (que se llama Patrick) por ver la tele en un horario en el que no se lo tienen permitido, y le asustaba con castigarlo.

Roscón, sin parar de llorar, se disculpa con Samantha, y decía que no le gusta ser castigado; su madre le respondía entonces que a ella tampoco le gusta hacerlo.

El vídeo, visto así en frío, es grotesco. ¿Amenazas a tu hijo, se muestra vulnerable y tú lo publicas ante millones de personas? ¿No debería estar prohibido? ¿Tiene capacidad un muchacho de 14 años de gestionar que su intimidad se haga pública de esta manera y a la traición de la persona que se supone que más te tiene que proteger?

Obviamente, las redes sociales ardieron ante la polémica y fueron muchos los que cirticaron a la empresaria. Hasta hubo famosos que la pusieron a parir tales como Mercedes Milá o Anabel Pantoja.

La sobrina de Isabel Pantoja escribió:

Claro que no pasa nada por poner límites y educar a tu hijo, pero en la intimidad, y luego, si quieres, a tus seguidores se lo cuentas, los trucos y experiencias. Pero, hija mía, ¿no ves que él no es consciente de la repercusión que puede tener este vídeo?

Milá, por su parte, exclamó en redes:

No le hagas eso y mucho menos lo grabes, por favor.

Pero para Samantha hay una explicación para todo. Según ella, lejos de ser mala madre, es un ejemplo a seguir para otras madres con hijos como el suyo. Atención a lo que colgó en Instagram al día siguiente:

Anoche colgué este vídeo de Roscón porque me hace gracia la capacidad que tiene para cambiar el chip y darle la vuelta a la tortilla cambiando un drama por un aperitivo. Educo a mi hijo día a día para que sea buena persona y que cumpla las reglas de mi casa como todos los demás. No saquemos las cosas de quicio. Saco muchísimas cosas buenas y divertidas de él y también de vez en cuando los ‘pollos’ que monta por tonterías. Además de ayudar a muchas familias a afrontar la educación de sus hijos con síndrome de Down (que os aseguro que se ven muy reflejadas en el día a día de él), también creo que no pasa nada con poner límites y educar a mis hijos. Gracias.

Entendemos que ella, como madre, conoce perfectamente a su hijo y sabe lo que puede soportar o no pero hacerlo público, por mucho que quieras ser ejemplo para los demás, es intolerable. Que estamos hablando de un menor, por el amor de dios.