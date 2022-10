¡Ridículo! A Jorge Javier Vázquez le sale el tiro por la culata al meterse con Carlos Herrera y Ana Rosa

El ‘pequeño dictador’ se cree que está por encima de todo y de todos y ahora se ha atrevido a meterse con grandes como Carlos Herrera y Ana Rosa Quintana. Hay que reírse.

Jorge Javier Vázquez ha decidido utilizar su blog de la revista Lecturas para pronunciarse acerca del continuo dramatismo que se ofrece en algunos medios de comunicación.

El catalán, de hecho, señala a tres figuras destacadas a causa de su excesivo dramatismo: Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera y Pablo Motos.

Primero, como siempre, Jorge Javier nos narra en el texto su día a día y lo bien que se lo pasa él con sus amigos. Todo para hablarnos luego de Nazareth Castellanos –doctora en neurociencia– con la que dice, no puede estar más de acuerdo:

¿Alguien se cree que con anteriores pandemias, con la gripe española, por ejemplo, iba el Estado allí a ayudar a que los profesores se organizaran, a que las empresas pudieran recibir ayuda, a que hubiera una mínima asistencia sanitaria para todos? Pues no, la gente se las apañaba y punto”. No puedo estar más de acuerdo.

Y , a partir de ahí, el catalán se cree más listo que el resto y asegura que.

Y seguro que después de leer estas líneas se mofarán de mí en tertulias y confidenciales. Tranquilidad, que no cunda el pánico. Lo harán esos mismos que dicen que el país va mal cuando no paran de trabajar y facturar cargando contra el Gobierno bolivarianosocialcomunista. Se llenan los bolsillos a espuertas maldiciendo la época que les está tocando vivir al tiempo que se escandalizan por las colas del hambre. Hipocresía se llama eso. No me gusta el catastrofismo.

Pero meterse con Herrera y Ana Rosa tiene, para Vázquez, un objetivo muy concreto:

¿Y para qué escribo todo esto adorando a Ana Rosa y a Carlos Herrera? (No puedo decir lo mismo de Motos porque no lo conozco). Pues porque quiero que se piquen y me lleven a sus programas a promocionar ‘Antes del olvido’, mi último libro, que sale a la venta el nueve de noviembre y que me tiene nerviosito perdido. Así, aparte del libro, tenemos tema para discutir.

Le he pedido a Ana Rosa que me lleve en navidades porque seguro que esa misma mañana me venderé una edición entera y a Carlos Herrera que me lleve bien prontito para tener una buena salida. Como no puedo ir al programa de Pablo, se lo enviaré para que se lo lea y con que haga una recomendación en su tertulia –el libro es buenísimo, ya veréis– me doy por satisfecho.