Jorge Javier Vázquez, destruido ante la marcha de Vasile y el desplome de ‘Sálvame’: “Estoy perdido”

Son tiempos oscuros para Mediaset.

Desde hace un año, las audiencias de Telecinco (Cuatro hace mucho que no cuenta) han caído en picado. La audiencia se ha cansado del modelo televisivo de Mediaset. Nada les funciona realmente (con excepción, siempre, de ‘El programa de Ana Rosa’).

Para colmo, el jefe supremo del grupo, Paolo Vasile (consejero Delegado de Mediaset España) ha anunciado su retirada tras más de 23 años al frente de la empresa.

Esta baja puede suponer muchas cosas dentro de Mediaset España. Pues que las audiencias no acompañan, lo lógico es pensar que el nuevo CEO haga un cambio de estrategia, lo que supondría el cierre de muchos programas y la ruptura con algunas productoras.

Quién más se la juega ahora es La fábrica de la tele, productora, entre otros, de ‘Sálvame’, programa que anda de capa caída, sobre todo en la última semana, que ve como las telenovelas turcas y, sobre todo, el estreno de ‘Y ahora Sonsoles’ le están ganando en sus respectivas franjas horarias.

Con todo esto, llama la atención el post que Jorge Javier Vázquez publicó el 27 de octubre de 2022 en su blog personal de la revista Lecturas.

El presentador le dedicó el texto a Paolo Vasile y a su marcha:

Se va Paolo Vasile, mi jefe más jefe, y me quedo un poco huérfano. Veinte años de relación, que se dicen pronto. Siento que mi asidero emocional en televisión desaparece y no sé muy bien qué pasará a partir de ahora. En cualquier caso estoy preparado para todo. Los titiriteros somos así: tenemos una gran habilidad para recoger lona cuanto toca. Si he trabajado tantísimo ha sido porque en mi empresa había una persona que me animaba y que siempre tenía la palabra justa para apoyarme cuando alguna crisis hacía acto de presencia. Ahora esa persona se me va y me encuentro perdido, tengo que reconocerlo. Han sido veinte años de una televisión transgresora, polémica, divertida, cuestionable y cuestionada pero creo que, por encima de todo, necesaria. Porque gracias al entretenimiento que se ha emitido en Mediaset se han aliviado muchísimas soledades. No es hora ni toca hacer aquí y ahora una sesuda valoración de la tarea que ha desempeñado como profesional Paolo Vasile. Escribo sobre él para agradecerle estos años tan vibrantes que he vivido a su lado.

¿Se puede querer a un jefe? Sí. Y también lo voy a echar mucho de menos. Con su marcha se cierra una época en la historia de la televisión de este país y también una época de mi vida. Por mi parte solo puedo decir que ha sido un honor trabajar a las órdenes de una persona tan brillante como él. Te voy a echar mucho de menos, Paolo. Gracias por haber estado a mi lado siempre que te he necesitado. Gracias por comprender las inseguridades de los que nos ponemos delante de la cámara.

Espero que cuando desde tu casa de Roma conectes con Telecinco nos recuerdes con una sonrisa. Ahora, cuando pienso que te vas, me emociono e inevitablemente lloro. Jamás pensé que tendría que decirte adiós pero de aquí a que te vayas voy a ir ideando algo para que tengas la posibilidad de echarme una bronca. Porque hasta tus broncas voy a echar de menos.

Cuando fui a charlar con él la semana pasada y vi que me estaba poniendo muy tierno aproveché para darle un giro a mi estado sentimental y comunicarle que me pedía la semana entera del puente de diciembre de vacaciones. Él me reprochó que fuera a trabajar solo cuando tenía un poco de tiempo libre entre vacación y vacación. Yo sé que su tono de voz intentaba reñirme pero en esta ocasión no coló. Los dos sabíamos que nos estábamos despidiendo. Y como ni él ni yo sabemos despedirnos de alguien que nos importa echamos mano de otros recursos para no caer en el melodrama.