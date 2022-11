¡Asco puro! ‘Sálvame’ anuncia, de la peor manera posible, que el padre de Anabel Pantoja está muy grave

Sin escrúpulos, así han tratado en ‘Sálvame’ el delicado estado de salud de Bernardo Pantoja.

También es una cuestión de falta de empatía o de buen gusto, y es que lo que vimos el 24 de noviembre de 2022 en ‘Sálvame’ fue extraño y, para muchos, escandaloso.

El programa arrancó, sin dar explicaciones, con todos los colaboradores de pie delante de una proyección de imágenes de Anabel Pantoja y de su padre Bernardo y con uno de sus redactores, Mario Ortiz, cantando en directo.

Uno veía eso y podía pensar, obviamente, que el hermano de Isabel Pantoja había fallecido. Peor no, todo era un truco barato, un cebo para dar dramatismo a la noticia.

Anabel Pantoja ha cogido un tren a Sevilla de forma “urgente”, así lo aseguró Terelu Campos en ‘Sálvame’. Al parecer, el entorno de Bernardo Pantoja habría avisado a su hija ante el empeoramiento de su estado de salud.

La canción que interpretó Mario Ortiz era ‘Yo quería’, un tema de Cristian Castro que habí publicado Anabel Pantoja en redes sociales antes de coger un AVE de forma urgente para acudir junto a su padre, ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Anunció la presentadora Adela González. Además un equipo del programa se instaló a las puertas del hospital de Sevilla.

Y por si fuera poco, en el ‘homenaje’ musical estaba Rafa Mora, no sólo gran enemigo público de Anabel sino el que se mofó de Bernardo Pantoja aludiendo a que le amputaron una pierna. Un despropósito que, obviamente, fue muy criticado en redes sociales.

Segun ha empezado el programa he dado por hecho que ya habia muerto el padre de Anabel Pantoja. Esto no es un homenaje, eso se hace despues de fallecer… Luego os preguntais por que no vuelve al programa. Vaya tela!!#yoveosalvame

— Doña Rogelia (@MissRogelia) November 24, 2022