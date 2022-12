Lo peor del 2022 en televisión: series, programas y una película que nos han amargado el año

El 2022 ha sido un año bastante productivo en televisión, tanto en cadenas como en plataformas pero no todo ha sido bueno. Para nada.

A continuación propongo los que para un servidor han sido los 10 productos más bochornosos del año:

10. ‘Mapi’ (TVE)

Reconozco que este personaje medio creado por ordenador me hace cierta gracia (sobre todo su community manager; puro desfase en Twitter) pero el programa ha sido un fracaso porque no sabe encontrar el tono y, sobre todo, porque la ‘niña’ es muy desagradable de ver.

09. ‘La gran confusión’ (TVE)

Xavier Sardá se puso al frente de este talk-show con famosos que no sólo hizo una audiencia mediocre en La1 de TVE, es que el programa en sí era soporífero, sin novedad alguna y, como rezaba su título, confuso. Otra muestra más de cómo nos toman por tontos en TVE.

08.’ Para toda la Vida: The Bachelorette’(Telecinco)

Pobre Jesús Vázquez, últimamente le dan programas condenados al fracaso en Mediaset. El que nos ocupa nació maldito, sin tener un sentido claro. De acuerdo que es un formato internacional muy exitoso pero aquí no le han dado ni promoción ni brillo. Un aburrimiento con personajes que no interesan y que ha provocado que Telecinco toque fondo en audiencias.

07. ‘Autodefensa’ (Filmin)

Esta serie original de Filmin ha sido muy aplaudida por una parte de la crítica, algo que no consigo entender. Decir que no te gusta casi equivale a ser machista, lo que es más absurdo aún. La serie es mala porque es desesperante, no hay ironía, ni cinismo, ni autoconciencia. Las protagonistas son dos niñatas insufribles que se drogan, follan y humillan al personal pero es porque el mundo les ha hecho así… No hay originalidad, sólo prepotencia, snobismo Me encantan los personajes que son malas personas pero que tengan algo que admirar. Estas dos son estúpidas. Punto.

06. ‘Un asunto privado’ (Amazon Prime Video)

Otro regalito bien envuelto de Bambú Producciones, en esta ocasión, para Amazon Prime Video. La propuesta podría tener algo de gracia-una aspirante a detective en los años 40 a la caza de un asesino en serie- pero termina siendo una excusa para (como en todas las ficciones de la casa) se muestren vestidos vaporosos y bonitos. La historia, al final, no es más que la de una chica pija narcisista que corre mucho y que se mete en una investigación por pura casualidad y que le importa un pepino (y al espectador ni te cuento).

05. ‘Élite’: Temporada 5 (Netflix)

Con la cuarta temporada, una de los grandes éxitos españoles en Netflix, se fue a pique pero es que con la quinta tocó fondo. El argumento era una excusa para ver escenas de sexo y lo peor es su falta de escrúpulos: de romantizar a un violador a confundir libertad con salir de fiesta, drogarse y fornicar.

04.’Futura’ (Cuatro)

Este intento de spin-off de ‘Cuarto Milenio’ presentado por Carmen Porte duró dos telediarios y con razón. Un despropósito aburrido que no tenía sentido. Además, ella puede funcionar como colaboradora de Iker Jiménez, en solitario no cuaja.

03. ‘Rainbow’ (Netflix)

El experimento de Paco León en Netflix es, posiblemente, una de las peores películas que se han producido en España en los últimos años. Un despropósito pretencioso, arrogante y absurdo que va de moderno pero no deja de ser elitista y pueril.

02. ‘Pesadilla en el paraíso’ (Telecinco)

Un ‘Supervivientes’ de invierno no era mala idea puesto que, de momento, Telecinco no puede volver a emitir ‘Gran Hermano’. El problema es que no se lo tomaron en serio, el casting es aburridísimo, más de lo mismo, y la mecánica incomprensible. Uno de los realities más aburridos que se recuerdan. Ha sido un fracaso pero ya se anuncia la segunda edición. No hay nadie al volante en Mediaset.

01. ‘Érase una vez… pero ya no’ (Netflix)

¿La peor serie española del siglo XXI? Podría ser. Un cuento de hadas mal dirigido y peor escrito por Manolo Caro que costó una millonada sólo para que Sebastián Yatra enseñase su trasero. Provoca una vergüenza ajena difícil de digerir.