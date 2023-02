La TVE catalana rescata a Rocío Carrasco tras ser vetada de Mediaset: ¿Cuál será su futuro laboral?

Rocío Carrasco ya no puede pisar Mediaset España pero eso no significa que no sea un personaje público aunque polémico.

El 21 de marzo de 2021 se estrenó la docuserie, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ sucuserie en la que Rocío Carrasco desvelaba los malos tratos sufridos durante años a manos de su ex marido y de su propia hija.

La docuserie no sólo fue un éxito indiscutible de audiencia , también fue un fenómeno social que dividió a la opinión pública en dos y politizó Mediaset hasta el punto de que, de tanto explotar el tema, Telecinco empezó a perder espectadores.

Esta división social- sumada a otros muchos factores- provocó una crisis en Mediaset histórica.

Por eso, la nueva directiva del grupo de comunicación ha prohibido hablar más de Rocío Carrasco y de todos los involucrados en su historia.

Pero Carrasco sigue siendo un personaje público y por ello apareció, el domingo 19 de febrero de 2023 en el programa ‘Late Xou amb Marc Giró’, un late show que emite TVE en desconexión para Cataluña, presentado por el periodista Marc Giró, quién ya apareció en varios debates de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

En ‘Late Xou amb Marc Giró’, Carrasco habló de lo que supuso la docuserie para ella:

El de rodaje lo recuerdo con mucho miedo y nerviosismo, lo que único que quería cuando me sonó el despertador el día de la grabación era taparme y desaparecer. Fue una experiencia de rodaje muy dura pero muy grata y muy positiva.

Hacerlo ha sido bueno para mí. A lo que me refiero es que he podido volver a vivir, que era complicado para mí. Nunca he sido una persona de grandes juergas pero el tener que ir a la compra, el coger un avión, recoger un premio a tu madre… iba acojonada porque no sabía lo que me iban a decir. Cuando me planteo hacer el documental, lo hago pensando en contar la verdad, quien me quiera creer que me crea y quien no, no. El balance es muy bueno.

La gente no sabía nada. Yo era ‘proyecto Olivia’ y Fidel era ‘Batman’. En el telefóno Anais Peces, la directora, me tenía registrada como Olivia y a él a Batman. No sé porque teníamos esos nombres, pero al final de la grabación me regaló una camiseta con una imagen de Oliva, la de Popeye.