Inesperado mal rollo entre Susanna Griso y el último perdedor de ‘Pasapalabra’, Orestes: “¿Qué tienes que esconder?”

Nadie lo esperaba pero en el programa más blanco y de más éxito de la televisión, ‘Pasapalabra’, también pueden surgir malos rollos.

Fue uno de los acontecimientos televisivos más importantes de los últimos años. El 16 de marzo de 2023, ‘Pasapalabra’ dio el bote más importante de su historia. El ganador fue Rafa Castaño, quien completó el rosco del programa de Antena3 de una tacada, sin darle opciones a Orestes Barbero, quién fue eliminado del concurso.

Mientras que el ganador, Rafa Castaño, no paró de ser el foco de atención durante los días posteriores y se dedicó a conceder entrevistas a todos los medios, Orestes optó por el silencio hasta que su amigo personal, el también exconcursante de ‘Pasapalabra’, Luis de Lama, habló en ‘Espejo público’ para contar el estado de ánimo del burgalés.

“Está muy desanimado», explicaba el guardia civil, agregando que le estaba dando muchas vueltas a las preguntas que había fallado pese a saberse, las cuales le habían alejado del premio.

Pero Orestes, el fin de semana del 25 y 26 de marzo de 2023, publicó en redes sociales una carta en la que se quejaba de cómo habían manipulado su conversación con Luis de Lama en ‘Espejo público’:

El lunes 27 de marzo de 2023, Susanna Griso, presentadora de ‘Espejo Público’, contestó a Orestes de manera tajante y muy cruda:

Si tú estás con una resaca emocional, sales y lo cuentas con normalidad y adiós muy buenas. Llevas un año y medio en televisión, creo que también hay un contrato no escrito que si tú has estado todas las noches en el prime time de Antena 3, en el programa más exitoso de la televisión, retirarte con ese silencio da pie a que luego se especule con tu estado de ánimo.

Si él no quiere que estemos hablando o especulando con su estado de ánimo, pues que hubiese concedido una entrevista con total normalidad. La ha hecho a un amigo, cuenta él, de una televisión de Burgos, pero ni siquiera quiso que esa entrevista trascendiese. ¿Por qué tanto secretismo, qué tienes que esconder? Sales, hablas, dices ‘me alegro por ti, enhorabuena Rafa’, quedas como un señor y ya está. ¡Menos victimismo!

A veces se gana y a veces se pierde y lo suyo es encajarlo con normalidad y cuanto más lo verbalices mejor porque luego si no das pie a especulaciones que no te gustan. No puedes pretender que de un día para otro no se hable nada y que la gente no especule. Optas por el silencio y no solo eso, evitas una entrevista que has dado a un medio local